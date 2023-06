Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 giugno

Secondo weekend di giugno, estate alle porte, scuole chiuse e la speranza che - dopo un maggio piovoso - questo mese ci regali, finalmente, dei fine settimana di sole.

Tanti gli appuntamenti in programma sabato 10 e domenica 11 giugno a Roma e dintorni. E' entrata nel vivo la nuova edizione del Cinema in piazza, nelle tre arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci. A Tor di Quinto spazio a Vinoforum, da Eataly protagonista lo street food. Al via la stagione estiva dei concerti con nomi interessanti e, ancora, mercatini, country festival, feste della lavanda e altro ancora.

Cosa fare nel weekend del 10 e 11 giugno a Roma? Ecco 13 eventi suggeriti da RomaToday:

Vinòforum

Venerdì 9 giugno prenderà il via la nuova edizione di Vinòforum, manifestazione di riferimento che porta il settore enogastronomico sul palcoscenico della Capitale. Dopo i numeri da record della passata edizione, che ha visto 2.500 etichette in degustazione in rappresentanza di oltre 800 cantine tra italiane e internazionali, con la partecipazione di grandi chef, mastri pizzaioli e operatori di settore, Vinòforum anima anche quest’anno il Parco di Tor di Quinto, con 10 serate dedicate alle eccellenze del food&beverage. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cinema in piazza

E' entrata nel vivo, come anticipato, la nuova stagione del Cinema in piazza con un fitto calendario di proiezioni in programma nelle tre arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci. Nel dettaglio: sabato 10 a Trastevere ci sarà "Daffy Duck acchiappafantasmi", mentre domenica 11 sarà la volta di "Ladri di biciclette" di Vittorio De Sica. Ci spostiamo alla Cervelletta dove, sabato 10 giugno, sarà proiettato "Eight grade" di Bo Burnham, mentre domenica "Back to the future" (Ritorno al futuro) di Robert Zemeckis. Infine nell'arena di Monte Ciocci a Valle Aurelia, sabato ci sarà "National Lampoon's Animal House" di John Landis e domenica Giulia Steigerwalt e il cast presentano "Settembre" a Monte Ciocci.

Street food festival

Dall’8 all’11giugno arriva da Eataly lo Street Food Festival all’aperto, una manifestazione che da anni appassiona sempre di più il pubblico di Eataly Roma con la sua variegata offerta dal Nord al Sud d’Italia. Sotto il cielo stellato e a ritmo di musica, si potranno assaporare le specialità classiche e romane di Supplì Bros, addentare i burger, gli hot dog di Chianina e tante altre bontà di BBq Chianina Station. Ci saranno, inoltre, le olive, gli arrosticini e il formaggio fritto di Scottadito. Ci si potrà immergere nel Cilento con Ci Và – Cibo Vagabondo, il food truck preparerà il Pizziddo (pizza fritta di farina semintegrale con pomodoro San Marzano, cacioricotta del Cilento e origano) e il panino con pulled pork e tante altre saranno le succulente proposte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Samuele Bersani a Roma Summer Fest

La voce e le canzoni di Samuele Bersani si fondono con la magia di 36 elementi d'Orchestra in una serata irripetibile: l'11 giugno all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023, Samuele sarà in concerto accompagnato dall'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, sotto la direzione del Maestro Pietro Mianiti, con l’orchestrazione di Vittorio Cosma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della lavanda

Il primo Lavandeto di Roma apre il 10 giugno nella Capitale. L'inaugurazione del piccolo angolo di Provenza, a pochi passi dal Santuario del Divino Amore, coinciderà con la Festa della Lavanda. Sabato 10 e domenica 11 giugno si potrà accedere al Lavandeto, passeggiare nei campi di lavanda, fermarsi presso gli stand espositivi che venderanno prodotti realizzati solo a base di lavanda (candere, sacchetti, cuscini). Si potranno gustare le specialità della cucina romana grazie ai food truck di dolce e salato e sarà allestita anche un'area bimbi di 500 mq con giochi in legno, animazione e laboratori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ingresso e performance al Roseto Comunale

Grazie al grande afflusso di romani e turisti il Roseto comunale resterà aperto una settimana in più, fino a sabato 17 giugno. Inoltre, dato il successo riscontrato in primavera tra romani e turisti, presenta delle performance teatrali ispirati al mondo delle rose. Una di queste si terrà sabato 10, alle 17 e sarà ad ingresso gratuito. In questa occasione il Roseto chiuderà i cancelli alle ore 21. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinecittà World Pride

Domenica 11 giugno, Cinecittà World presenta il Cinecittà World Pride, 16 ore di puro divertimento dedicate al tema dell’inclusione. Anche il Parco festeggia la settimana romana del gay pride con diversi appuntamenti. In programma "Famiglie arcobaleno", una giornata dedicata a tutti i tipi di famiglie, grazie all’Associazione Famiglie Arcobaleno, "Splash night pool party" nell'area acquatica Aqua World e "Contrast night", 8 ore di musica Neorave e Techno, con super DJ nazionali ospiti accompagnati dalla voce di Vergana, vocalist e performer di Bob Sinclair al Pacha di Ibiza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Marina di San Nicola e Tarquinia

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano sul litorale romano con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sabato 10 giugno a Marina di San Nicola e domenica 11 giugno al Lido di Tarquinia. Due appuntamenti da non perdere per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Womad Roma 2023

Per la prima volta la città di Roma ospiterà "Womad", il più importante e prestigioso Festival al mondo di "World Music" e nuove tendenze, nella splendida cornice di Villa Ada dal 9 all’11 giugno. Il 9 Giugno ci sarà il francese Dj Gilles Peterson – il 10 giugno sarà la volta di e l’11 giugno Editors dj set Ft Russell and Elliott. A Villa Ada sarà realizzato un vero e proprio villaggio con stand enogastronomici e di artigianato artistico, non mancheranno spazi dedicati al benessere per tutti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Country Festival a Roma

Torna a Roma il più grande raduno internazionale Country per lo “Sweat and Dust Country Festival” avvolti nella magica atmosfera country-western del Villaggio Equestre La Macchiarella a Ostia Antica. Dal 9 all’11 giugno un fine settimana tra Cow-Boy, Western music, Line-Dance, Street Food e Hippie Market. Un pezzo di States si trasferisce ad Ostia antica per un’esperienze dal fascino a stelle e strisce, in linea con i ritmi della natura e la vita all’aperto. Il festival si rivolge a un pubblico che spazia dagli amanti del genere a chiunque voglia avvicinarsi alle atmosfere selvagge Country Western, offrendo ai partecipanti una festa dai colori inconsueti e dal sapore di altri tempi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiesta Roma Latin Festival

Fino a sabato nella cornice del Parco Rosati dell'Eur, in via della Tre Fontane, 24, va in scena "Fiesta Roma Latin Festival", la kermesse di musica, cantante e cantautore cubano di 37 anni. È meglio conosciuto per le sue collaborazioni con i migliori artisti latinoamericani come Gente de Zona, El Micha e Brytiago. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sputo del nocciolo di ciliegia di Celleno

Nel weekend del 10 e 11 giugno si distputa il Campionato dello Sputo del Nocciolo della Ciliegia di Celleno, la tradizionale competizione che misura l'abilità nel lanciare il nocciolo di una ciliegia il più lontano possibile. La gara è collocata all'interno della XXXVI edizione della Festa delle ciliegie di Celleno (VT), 4 giorni intensi di eventi dedicati al delizioso frutto rosso stagionale tra food, spettacoli e cultura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle Cerase di Palombara Sabina

il 9, 10 e 11 giugno, a Palombara Sabina, borgo medievale a pochi chilometri da Roma, avrà luogo la 95a edizione storica della Sagra delle Cerase. Nei tre giorni della sagra sono previsti numerosi eventi: ci sarà la colorata gara dei Cosplay, la tradizionale elezione di Miss Cerasara o Reginetta delle Cerase. Non mancheranno le carrozze trainate da splendidi cavalli danesi, i laboratori artistici per bambini, la magia di Harry Potter, la sfilata delle Harley Davidson e delle Vespe storiche, lo street food e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]