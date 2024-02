Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 febbraio

Sabato 10 e domenica 11 febbraio: è il weekend di Carnevale, quello che anticipa il Martedì grasso e chiude ufficialmente le feste in maschera. Tanti gli eventi in programma in città, per adulti e bambini, tra sfilate in maschera, carri, laboratori e visite guidate a tema.

E per chi non ha intenzione di festeggiare il Carnevale a Roma? non mancano i mercati, le fiere, gli spettacoli teatrali, gli appuntamenti con il gusto.

Ecco di seguito 18 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 febbraio a Roma e dintorni:

Carnevale sul Tevere

Domenica 11 febbraio torna l'appuntamento con il Carnevale tiberino, l’evento sportivo-ludico-motorio fastoso che vede maschere di adulti e bambini percorrere le sponde del Tevere a piedi ed in bicicletta e navigare sul fiume con canoe, sup e gommoni da discesa. L'appuntamento è alle 10 a Scalo de Pinedo (metro Flaminio) per l’accoglienza delle maschere e partenza per la sfilata guidata in acqua e lungo le sponde alle ore 11, che arriverà fino a Castel Sant’Angelo intorno alle 13. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale nei Musei Civici

Torna, anche quest’anno, "Carnevale… a regola d’arte", con un programma ricco di attività dedicate a tutta la famiglia. Si inizia il 10 febbraio al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, per conoscere i misteriosi geroglifici egizi, per proseguire al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina dove si potranno rivivere le vicende del Risorgimento italiano attraverso i suoi protagonisti; e poi ancora al Museo Civico di Zoologia che propone un viaggio sorprendente alla scoperta delle mille strategie evolutive adottate dagli animali per la sopravvivenza. Si continua domenica 11 febbraio al Museo delle Mura dove saranno di scena gli abiti degli antichi monaci e dei legionari romani e al Museo di Casal de’ Pazzi dove sono previste attività laboratoriali a tema preistorico, mentre al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco protagoniste saranno le maschere nel teatro antico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale al Pincio

Torna, domenica 11, l'appuntamento con il Carnevale al Pincio. "Pinciaroli ....tutti pronti? Bambini, ragazzi e senior ci siamo. E' giunto il momento di festeggiare il Carnevale, il giorno più burlone dell'anno", hanno scritto su Facebook i Pattinatori del Pincio, pronti a vivere la domenica del Carnevale 2024 all'insegna dell'allegria. L'appuntamento è in piazzale dei Martiri, domenica 11 febbraio alle 14. Prima ci saranno le consuete foto di rito e poi via per un allegro giro domenicale. Sono ammesse trombe, trombette, trombettine, coriandoli , stelle filanti e tutto ciò che possa far divertire. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale a Cinecittà World

Da sabato 3 febbraio il Carnevale arriva a Cinecittà World. Il parco divertimento del cinema e della tv annuncia infatti un'importante novità, la prima del 2024: l'apertura del Villaggio di Carnevale. La via di ingresso al parco, in modalità “Carnival Street”, ospiterà ogni ora la parata dei carri del cinema, con Big Foot, Maxi Chopper, sfrontate limousine, auto della polizia made in USA, auto e robot transformer, personaggi e supereroi, nonché la parata tradizionale dei carri tipici di Carnevale, in collaborazione con il Carnevale di Fano. Guest star e Madrina del Carnevale sarà Carmen Russo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Tarantella del Carnevale

Torna, questo fine settimana, la Tarantella del Carnevale all'Auditorium Parco della Musica. Una grande festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di maschere e danzatori tradizionali che animeranno a ritmo di travolgenti e vertiginose tarantelle un grande concerto alle ore 11, in Sala Sinopoli e una parata mascherata alle ore 13 negli spazi all’aperto dell’Auditorium. Protagoniste di questa ottava edizione saranno alcuni gruppi tradizionali di Maschere Giganti, provenienti da varie regioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale al Bioparco

Domenica 11 febbraio arriva il Carnevale al Bioparco. Dalle 11 alle 15, si potrà partecipare al percorso animato dal titolo "I vestiti degli animali", una visita guidata per comprendere come gli animali riescano a sopravvivere anche grazie ai travestimenti. La visita guidata toccherà le aree di gufi delle nevi, giraffe reticolate, mandrilli, zebre, leopardo e tigre del Bengala. I bambini potranno accedere ad un prezzo speciale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Antonio Donghi, la mostra a Palazzo Merulana

"Antonio Donghi. La magia del silenzio" è la mostra in programma, a Palazzo Merulana, dal 9 febbraio e aperta anche nel fine settimana. Una retrospettiva dedicata all'artista, che permetterà ai visitatori di conoscere e ammirare una serie di autentici capolavori, alcuni esposti al pubblico per la prima volta. Un'occasione da non perdere per conoscere meglio il pittore nitidamente romano nella sua natura e nella cultura dell’epoca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Music Day Roma

Il Music Day Roma, la Fiera del Disco della Capitale, raggiunge la 40esima edizione e torna a Roma sabato e domenica. Ormai un riferimento per collezionisti e cultori del vinile, amanti della musica e addetti ai lavori, la manifestazione, darà modo di riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, ma anche poster, oggettistica, accessori e memorabilia per tutti i gusti e per tutte le tasche. Durante i giorni della fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Piccolo Principe al Sistina

Ultimo weekend de Il Piccolo Principe al Teatro Sistina. Una storia che tutti conoscono, ma nessuno ricorda, quasi a provare che quanto dice il suo autore corrisponde a verità: gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti. E quali sono queste cose? Quelle che ci insegnano da piccoli e che dimentichiamo una volta diventati grandi. Spetta proprio al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria. Lo spettacolo è in scena al Sistina fino al 12 febbraio 2024. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek al teatro

Dopo il successo di Mine Vaganti, Ferzan Ozpetek torna in teatro con un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici. Dal 7 al 18 febbraio l’Ambra Jovinelli Magnifica presenza. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con Mine vaganti, e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La lunga notte della 58ma finale del campionato NFL all'Hard Rock Cafe

L'Hard Rock Cafe di Roma, domenica 11 febbraio, celebra la lunga notte della 58ma finale del campionato NFL tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers trasmettendo sui loro schermi la diretta dall’Allegiant Stadium di Las Vegas. Insieme ai piatti del menù tailgate, il locale romano proporrà, a partire dalle 23, l’intrattenimento tutto in stile Big Game con le coreografie delle Miss Shake Cheerleaders e la partecipazione dei Grizzlies Roma una delle formazioni più importanti del football americano della città capitolina, rappresentata da giocatori e dirigenza, con i quali guardare insieme la partita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Van Gogh Experience

Van Gogh Experience è la mostra multimediale che incanta i sensi immergendoli nell’immensa opera di Vincent Van Gogh. Entrando nel percorso espositivo si diventerà protagonisti viventi dei quadri del leggendario artista: sotto i piedi i ciottoli che ha dipinto, tra le dita il giallo abbagliante dei suoi mille girasoli. Un universo di luce e ombre, sulle sfumature di confine tra realtà e sogno. Van Gogh saprà arrivare al centro delle emozioni dei visitatori e, grazie alla tecnologia del Next Museum, aggiungere letteralmente il centro delle sue ispirazioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della polenta

La sagra della polent è in programma, sabato 10 e domenica 11 febbraio, a Fonte Meravigliosa. Il piatto simbolo della cucina popolare italiana sarà accompagnata da diversi condimenti. Si potrà assaggiare polenta con spuntature di maiale e salsiccia, polenta con misto funghi di bosco, polenta con ragù di agnello e, ancora, arrosticini di pecora, taglieri di salumi e formaggi, vino rosso e birra artigianale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia al tesoro di Carnevale

Arriva al Museo delle Carrozze d'Epoca di Roma una caccia al tesoro di Carnevale dedicata a tutti i bambini. I bambini saranno coinvolti in un percorso espositivo avventuroso che porterà indietro nel tempo, tra le bighe romane e i loro piloti, con la regina Ginevra e la sua carrozza medievale. Scoperta dopo scoperta, carrozza dopo carrozza i giovani esploratori risolveranno indizi e indovinelli, pronti ad accedere al tesoro finale. Chi riuscirà a trovare il forziere nascosto e a diventare il Re del Carnevale? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Paganini in festa

Nella cornice di Villa Paganini, nel cuore del quartiere Trieste, venerdì, sabato e domenica, si svolgerà “Paganini in Festa”. La manifestazione, ad ingresso gratuito, propone ad un pubblico sia adulto che giovanile street food di qualità con prodotti tipici locali tra cui la porchetta IGP di Ariccia, formaggi, salumi e birra artigianale Eureka, pasta fatta in casa come carbonara, matriciana, cacio e pepe e tanto buon cibo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pomezia Chocolate

Un weekend tutto dedicato al cioccolato è in programma a Pomezia. Dall'8 all11 febbraio, la città in provincia di Roma accoglierà stand di cioccolato di tutti i tipi. Il cioccolato artigianale sarà protagonista, in tutte le sue forme, da assaggiare, comprare, regalare. Ci saranno laboratori e show cooking per grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bambini alla scoperta dell'Antico Egitto

Una delle antiche civiltà che da sempre affascina i bambini, e non solo, è sicuramente quella egizia, ma quali sono i misteri e le leggende che si celano dietro? Domenica 11 febbraio, i bambini potranno scoprire tutti i segreti ed i miti dell’impero egizio con storie, aneddoti e racconti allo Stadio di Domiziano. Previsto lo scavo di un “Simulatore di Tomba Reale” dove i piccoli “aiuto archeologo” coordinati dal capo archeologo vanno alla ricerca del sarcofago con la sua mummia e dei suoi oggetti di uso comune come vasi, sandali, armi, articoli di magia e papiri. Il laboratorio si concluderà con un'attività artistica di disegno di simboli e divinità egizie su pietra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il carnevale di Jac", laboratorio per famiglie al MAXXI

Jacovitti per i più piccoli: in occasione del carnevale sono stati organizzati degli speciali laboratori gratuiti realizzati grazie al sostegno di PwC, nel coloratissimo universo di Jacovitti, dedicati alle famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni. Si potranno conoscere meglio i personaggi con cui il fumettista molisano ha popolato le sue affollate strisce tra lische di pesce, salami e vermi col cappello. Dopo la visita alla mostra, accompagnati dalle educatrici al patrimonio, i partecipanti, insieme al fumettista Luca Salvagno, si cimenteranno nell’arte del disegno per entrare nell’immaginario di Jacovitti e comprenderne la creatività. [TUTTE LE INFORMAZIONI]