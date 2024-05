Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 1 e domenica 2 giugno

Il primo weekend di giugno è alle porte, coincide con la Festa della Repubblica (che quest'anno cade di domenica) e ci dà a tutti gli effetti un'anticipo di estate romana. Sabato 1 e domenica 2 giugno, infatti, alcuni festival musicali e culturali, che ci terranno compagnia per i prossimi mesi, inaugurano in città. Non mancano, inoltre, appuntamenti con il cinema e lo street food sotto il cielo stellato. E' tempo di sagra delle fragole e delle telline, di scivoli d'acqua e di tanti altri eventi all'insegna del divertimento e della condivisione.

Cosa fare sabato 1 e domenica 2 giugno in città? Ecco 20 eventi da non perdere a Roma, suggeriti da RomaToday:

Parata del 2 giugno

Si svolgerà nella mattinata di domenica 2 giugno la tradizionale parata lungo via dei Fori Imperiali, per la Festa della Repubblica. Personale militare e civile, corpi armati e non armati, bandiere e stendardi, bande e fanfare militari sfileranno per uno degli appuntamenti più attesi è a cocnludere sarà lo spettacolare passaggio nei cieli di Roma delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musei gratis

Prima domenica del mese con i musei gratis. Saranno aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio, con il Museo della Forma Urbis, l’Area Sacra di Largo Argentina , l’area archeologica del Circo Massimo e Villa di Massenzio che per l’occasione prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 22. L’area archeologica dei Fori Imperiali e i Mercati di Traiano potrebbero avere limitazioni negli accessi a causa della concomitante parata prevista nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Aperti gratuitamente anche diversi musei statali di Roma e del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinema in piazza

Da questo weekend torna Il Cinema in Piazza a San Cosimato (Trastevere). La decima edizione della manifestazione ha inizio con Ghali che presenta "Ta'm-E Gilas (Il sapore della ciliegia) di Abbas Kiarostami (1997, 98 min). A moderare l'incontro saranno i Fratelli D'Innocenzo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]. Il 2 giugno si va avanti con Claudio Ranieri e Riccardo Milani che presentano "Nel nostro cielo un rombo di tuono" di Riccardo Milani. A moderare sarà Malcom Pagani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Patty Pravo al villaggio del Roma Pride

Dal 1 giugno, nello scenario delle Terme di Caracalla, si svolgerà la Pride Croisette, il villaggio del Roma Pride nel cuore della Capitale. Spettacoli, intrattenimento, proiezioni, presentazioni di libri e talk show su temi di stretta attualità si svolgeranno tutti i giorni dalle 18 alle 2, con ingresso libero. E ci saranno anche area giochi, divertimento, 3 bar e una zona riservata al food. Appuntamento sabato 1 giugno, alle 21,30 con Patty Pravo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

This is Wonderland - Pinocchio

Dopo aver incantato oltre mezzo milione di spettatori, raccontando in maniera suggestiva e animata la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, This in Wonderland torna al Giardino delle Cascate del Laghetto dell'Eur, per presentare una nuova favola dal vivo. E' la volta di Pinocchio - Back to Wood. un inedito percorso espositivo che, dal 31 maggio 2024, presso le cascate del Laghetto dell’Eur, condurrà gli spettatori attraverso le avventure di Pinocchio, il burattino con il naso estensibile, simbolo di innocenti menzogne e del desiderio di Geppetto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle Fragole di Nemi

Torna la famosa Sagra delle Fragole e Mostra dei fiori di Nemi. L'appuntamento è per domenica 2 giugno, quando il borgo alle porte di Roma si trasformerà nel cuore pulsante della cultura e della tradizione locale. Appuntamento imperdibile è la sfilata delle “Fragolare”, le ragazze del borgo, che per l’occasione indossano l’antico costume della tradizione (gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di pizzo in testa). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

MagicSplash a Valmontone

Il 1 giugno apre MagicSplash, il parco acquatico di MagicLand e inaugura con alcuni eventi speciali: domenica 2 giugno, sarà di scena, alle 15, sul palco eventi nella piazza principale, Charlotte M la regina dei fenicotteri rosa, cantautrice, scrittrice e attrice molto seguita dalla Gen Z. Solo per il 1 ed il 2 giugno, inoltre, torna Magic Bubble Show, uno spettacolo che stupirà il pubblico di ogni età con un viaggio attraverso il magico mondo delle bolle di sapone, di ogni forma e colore, che prendono vita, mutano e si trasformano realizzando uno spettacolo magico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rino Gaetano Day 2024

Torna, come ogni anno il Rino Gaetano Day, la manifestazione nazionale in ricordo dell’amato cantautore, nel giorno in cui ricorre il quarantatreesimo anniversario della sua scomparsa. La quattordicesima edizione si terrà domenica 2 giugno a Roma - la città in cui è vissuto e cresciuto artisticamente - a Testaccio Estate – Città dell’Altra Economia. Sarà un percorso tra immagini, ricordi, emozioni e canzoni, per celebrare uno degli artisti più significativi del nostro paese, che troppo presto ci ha lasciato, capace di dar vita a canzoni indimenticabili e attualissime, traboccanti di ideali e di ironia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Car Boot Sale al Da Vinci

Domenica 2 giugno, presso il Centro Commerciale Da Vinci, sarà possibile partecipare o comprare presso il Car Boot Sale, il mercatino nel cofano dell'auto per riciclare la roba vecchia, quella che è rimasta in uno scatolone nella soffitta di casa. Oggetti di ogni tipo e capi di abbigliamento vintage tornati di moda, finiscono così in un sistema di economia circolare che non impatta sull’ambiente, allungando la vita di ogni prodotto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sarah di Amici al Centro Commerciale Casilino

Dopo aver vinto la Finale di Amici 23, Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, tra le cantanti più giovani e apprezzate di questa edizione del talent sarà ospite al Centro Commerciale Casilino. Appuntamento il 1 giugno alle ore 16.30 per un meet&greet. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Notte Bianca a Piazza Alessandria

Piazza Alessandria, sabato 1 giugno, sarà protagonista della Notte Bianca al Quadrilatero. La manifestazione è stata realizzata dall’Associazione rete d’impresa “Quadrilatero In Rete”, in collaborazione con il Municipio II. Per l'occasione la Fanfara dei Bersaglieri di Guidonia Montecelio interverrà con un concerto percorrendo le strade: via Alessandria e via Ancona saranno chiuse al traffico per poi terminare la performance in Piazza Alessandria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Anguillara TTS Street Food Festival

Sulle rive del lago di Bracciano torna il villaggio dello street food targato TTS Food. Sarà allestito il più grande villaggio dedicato al cibo da strada mai realizzato, ancora una volta sul Lungolago di Viale Reginaldo Belloni che per il festival verrà reso pedonale e trasformato in una suggestiva passeggiata dove gusto, profumi e sapori saranno gli ingredienti della tre giorni. L’evento inizierà il 31 maggio e continuerà fino al gran finale del 2 giugno per festeggiare la Festa della Repubblica Italiana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della tellina di Passoscuro

Torna la famosa Sagra della Tellina a Passoscuro. Le date dell'edizione 2024 sono fissate per venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno. La data di chiusura della sAgra coinciderà, dunque, con la Festa della Repubblica per tre giorni completi di festa. La storica sagra è un appuntamento fisso a Passoscuro, frazione di Fiumicino, da quasi 50 anni. Un evento gastronomico che, ad ogni inizio estate, raccoglie migliaia di persone lungo il litorale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Festa della Lavanda

Torna la Festa della Lavanda di Roma. L'azienda agricola "Il Lavandeto di Roma", in zona Divino Amore, apre le porte per la fioritura della lavanda. Si parte il 31 maggio, per proseguire sabato 1, domenica 2 e tanti weekend di giugno. Tante attività si potranno vivere nel campo fiorito di Francesca De Iuliis, presenti vari food truck con pietanze dolci e salate per gustare specialità romane e golosità al gusto di lavanda, stand espositivi con prodotti a base di lavanda, come: olio essenziale, idrolato, candele, sacchetti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Appuntamento in Giardino" a Roma e nel Lazio

Sabato 1 e domenica 2 giugno torna “Appuntamento in Giardino”, l’iniziativa costituisce un’occasione per riscoprire il nostro "patrimonio culturale vivo" attraverso aperture ed attività straordinarie in oltre 200 parchi e giardini del nostro Paese. Il progetto vede la partecipazione anche del Lazio con una visita guidata al Museo dell'Orto Botanico di Roma, al Castello Ruspoli, all'Orto Selvatico di Collepardo e molto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Storie sotto agli alberi

Il Teatro Villa Pamphilj presenta la nuova rassegna di Teatro Ragazzi a partire da sabato 1 giugno. "Storie sotto agli alberi" si terrà negli spazi all’aperto del teatro, con favole, storie e racconti antichi e moderni narrati da cantastorie che puntano ad incantare il giovane pubblico con parole, oggetti e immagini amati anche dai grandi. Tutti gli spettacoli andranno in scena alle ore 17.30. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival della Pizza Città di Velletri

Fino a domenica 2 giugno uno degli alimenti più amati al mondo, la pizza, sbarcherà a Velletri con un Festival dedicato che la vedrà assoluta protagonista. Presso lo Stadio Comunale “Giovanni Scavo” di Velletri quattro giorni di eventi e iniziative per un ricchissimo programma patrocinato dal Comune di Velletri. Gran finale domenica 2 giugno con il record della pizza più grande del mondo con i colori della bandiera italiana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bernocchi Summer Festival

Fino a domenica 2 giugno, Bernocchi, quartiere della periferia sud di Roma, ospiterà il Bernocchi Summer Festival. Un’iniziativa che non solo porterà birra, street food, mercatini, spettacoli e concerti gratuiti, ma che punta a risollevare una realtà periferica da tempo trascurata. Ospitato dalla ONLUS di Casal Bernocchi, questo festival punta a rappresentare una rinascita culturale e sociale per il quartiere. Sabato 1 giugno, Ice One, produttore storico dei Colle der Fomento, farà vibrare Casal Bernocchi con le sue sonorità. La serata vedrà anche le esibizioni di Korekane, Plenilunio Live Full Band. Domenica 2 giugno, il festival si concluderà con una performance di Tormento dei Sottotono. La serata finale vedrà anche esibirsi THT Smail, Wolflow, Er Drago, La Mif., Violla, Panic MC, DJ Amaro e DJ Drugo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gusto Italia a Ladispoli

Gusto Italia, la fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo fa tappa, questo fine settimana a Ladispoli. L'appuntamento è da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, con ingresso sempre gratuito dalle 10 a mezzanotte. I visitatori potranno tuffarsi tra le eccellenze del Made in Italy e realizzare una spesa consapevole, dove il rapporto diretto con produttori ed artigiani è un valore aggiunto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa delle Ciliegie di Celleno

La 37esima edizione della Festa delle Ciliegie si terrà a Celleno, dal 31 maggio al 2 giugno. La manifestazione prevede un ricco programma di eventi collaterali, tra cui mercatini di prodotti tipici, spettacoli folkloristici e visite guidate ai ciliegeti locali. Il culmine della festa sarà la tradizionale sfilata dei carri allegorici, decorati con migliaia di ciliegie, che attraverserà le vie del borgo antico. Tra gli eventi di punta la Crostatona lunga più di 20 metri, realizzata da tutte le donne del paese e la gara dello sputo del nocciolo della ciliegia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]