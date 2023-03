Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 1 e domenica 2 aprile

Il primo weekend di aprile cade proprio con l'inizio del mese. E' il fine settimane degli scherzi per gli amanti del "Pesce d'aprile", ma anche quello che introduce i cristiani alla settimana santa con la Domenica delle Palme.

Come trascorrere un weekend low cost a Roma? Ecco qualche idea

Primo sabato e prima domenica del mese in cui si respira aria di primavera in città. Gli alberi sono in fiore, le temperature sempre più miti ed è ricco il cartellone di eventi da non perdere in città. Sarà il fine settimana dei musei gratis, quello in cui le atmosfere hippie conquistano le città. Spazio a mercatini, artigiani e grandi spettacoli teatrali.

Ecco 20 eventi da non perdere a Roma sabato 1 e domenica 2 aprile:

Musei gratis

La prima domenica del mese torna l'ingresso gratuito nei musei della Capitale. Tanti i Musei Civici e le aree archeologiche con entrata gratuita in città, come il Circo Massimo o i Fori Imperiali. Ritorna anche l’appuntamento mensile con la "Domenica al museo" nei musei statali del Lazio: è previsto l’accesso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della cultura aperti al pubblico. Le visite si svolgeranno negli orari ordinari di apertura degli istituti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Foodstock e Hippie market a Roma

Sabato e domenica arriva Foodstock, il Festival del Cibo di Strada e Hippie Market faranno tappa all’Appia Joy Park, il nuovo parco multifunzionale di Roma di ben 45.000 mq. Un must per i foodlovers, un evento unico che propone oltre 160 irresistibili proposte culinarie accompagnate da una vasta scelta di birre e vini. Ci sarà inoltre un villaggio emozionale che accoglierà artigiani, aziende agricole biologiche, operatori olistici, ricercatori etico-spirituali, artisti di strafa, musicisti per due giorni di benessere, relax, energia e svago. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Romics 2023

La trentesima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, va in scena alla Fiera di Roma dal 30 marzo al 2 aprile 2023 con un ricchissimo cartellone. Una kermesse ininterrotta con eventi in contemporanea nei 5 padiglioni e con oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi. Non mancheranno mostre, eventi speciali e anteprime. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Artigiani in mostra

Arriva l’appuntamento della primavera ricco di arte, moda e solidarietà del Lux Area Center di Artigiani in Mostra, Spring Market, sabato 1 e domenica 2 aprile 2023, nella Coffee House di Palazzo Colonna. L’edizione nella prestigiosa residenza capitolina sarà dedicata alla moda primavera/estate 2023 ed ai suoi accessori rigorosamente artigianali, alla cosmetica e all’arte. Molti saranno i nuovi artigiani che andranno ad affiancare i già noti espositori che da anni danno vita alla sofisticata esposizione di Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi da Piazza Venezia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Car Boot Sale

Con l’arrivo della primavera torna al Parco Commerciale Da Vinci il Car Boot Sale, un evento che riscuote sempre tanto successo. L'iniziativa coniuga la possibilità unica di sgomberare cantine e soffitte con quella di trovare oggetti vintage - e non solo - di ogni tipo e di ogni epoca. Spesso non più presenti sul mercato e comunque a prezzi più accessibili e in buono stato. Il Parco Da Vinci si trasforma in un grande parcheggio dove chiunque può prendere posto e aprire il proprio cofano, tramutare la propria macchina in un negozio all’aperto e dare il via alle vendite. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival del Verde e del Paesaggio

Torna nella Capitale la più grande manifestazione espositivo-culturale in Italia dedicata al verde in città e al paesaggio urbano. L’appuntamento si tiene quest’anno con un mese di anticipo dal consueto e precisamente dal 31 marzo al 2 aprile nel suggestivo giardino pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sarà un’edizione rinnovata per scoprire tendenze, giardini d’autore e nuovi modi per progettare la felicità in casa a partire da un diverso abitare i nostri spazi esterni. In scena anche installazioni e paesaggi “del futuro”, lezioni gratuite, workshop, talk filosofici, e molto altro per riappropriarsi della connessione arcaica con la Natura e ritrovare la felicità in una vita più lenta e più nostra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Kurios, il Cirque du Soleil a Roma

"Kurios - Cabinet of Curiosities" è il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil arrivato a Roma lo scorso 21 marzo nel Grand Chapiteau allestito a Tor di Quinto,

E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione? “Kurios – Cabinet of Curiosities" del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni a tal punto da chiedersi: “È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?”.Si aprono le porte dell’“armadietto” delle curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l'immaginazione e le sue curiosità prendono vita, una ad una, davanti ai suoi occhi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Michelangelo Pistoletto. Infinity", la mostra al Chiostro del Bramante

E' arrivata, al Chiostro del Bramante, la mostra "Michelangelo Pistoletto. INFINITY". Cinquanta opere e quattro grandi installazione site specific. Quasi 60 anni d’arte, quasi 90 anni di vita. Un percorso narrativo, secondo l’impostazione dei progetti curati da Danilo Eccher e prodotti da DART - Chiostro del Bramante, completo e affascinante. Non certo una mostra tradizionale ma un racconto, un’esperienza che attraverso le opere simbolo di Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) - dalle storiche alle più recenti, dal 1966 al 2023 - accompagna in un viaggio emozionante dentro la poetica e il mondo, i tanti mondi, di uno dei maestri dell’arte contemporanea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stunt Show live Scuola di Polizia a Cinecittà World

Adrenalina alle stelle a Cinecittà World per un weekend all’insegna dei motori. Da sabato 1 aprile nel Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma arriva il nuovo Stunt Show live Scuola di Polizia. Lo spettacolo family, ispirato alla saga di film comici Scuola di Polizia, celebra i più importanti action movie tra inseguimenti, scene d’azione mozzafiato, spettacolari testacoda e acrobazie su due ruote che lasceranno a bocca aperta adulti e bambini. Per i più temerari anche un giro in compagnia dei piloti professionisti. Ci sarà anche il raduno delle Ferrari e verrà svelata la livrea della Ferrari F8 Tributo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"La mia vita raccontata male", Claudio Bisio al teatro

"La mia vita raccontata male" è lo spettacolo con Claudio Bisio che arriva al Teatro Brancaccio dal 30 marzo al 2 aprile 2023. Uno spettacolo scritto da Francesco Piccolo, a metà tra un romanzo di formazione, una biografia divertita e pensosa, un catalogo degli inciampi e dell'allegria del vivere. "La mia vita raccontata male" segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all'indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Massimo Ranieri in "Tutti i sogni ancora in volo"

Dopo aver ricevuto il Premio della Critica “Mia Martini”, al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Massimo Ranieri torna in scena con il suo nuovo spettacolo. Questa volta Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso. Tra i tanti brani dello spettacolo, tra cui “Lettera di la dal mare” presentato all’ultimo Festival di Sanremo, e “Mia Ragione” presentato al Sanremo di due anni fa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rodolfo Laganà in "Nudo Proprietario"

Il Teatro Ghione, da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile, presenta Rodolfo Laganà in “Nudo Proprietario”. Uno spettacolo che svela un Rodolfo Laganà mai visto prima: titolo azzeccato per uno spettacolo che parla della libertà di mettersi "a nudo", un desiderio che viene fuori con l'età ma non solo. L'età e il rapporto con la memoria. Il cibo e il rapporto con il proprio corpo. Giochi di parole, per spiegare l'importanza delle stesse nel rapporto con gli altri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival della zuppa di Roma

Domenica 2 aprile si svolgerà la sedicesima edizione del Festival Internazionale della Zuppa di Roma presso La Città dell'Utopia. Sarà un modo per celebrare un piatto sano, popolare e presente nelle culture culinarie di tutto il mondo, nonchè un momento di festa e convivialità che da tanti anni porta in piazza, gratuitamente, cultura, musica, buon cibo e divertimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra dell'asparago

E' arrivata la primavera e Roma si riempie di asparagi. Nel primo weekend di aprile è in programma una simpatica e stuzzicante Sagra dell'asparago presso l’AgriPark di Via Castel di Leva 371, il parco attrezzato della Tenuta Biologica Agricoltura Nuova, immerso nella splendida campagna romana a contatto con gli animali della fattoria. In una dimensione rurale e campagnola, cuochi e ristoratori saranno alle prese con i delicati germogli verdi, per cucinare un menù a tema invitante e gustoso, fatto di piatti tradizionali, classici e di ricette nuove e rivisitate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a grande richiesta ancora una volta a Roma ed ai Castelli Romani con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio in ben due appuntamenti: domenica 2 aprile saranno di scena a Roma, in Viale Kant, incrocio con Viale Marx e sabato 1 aprile a Santa Maria delle Mole, frazione di Marino, in Via Silvio Pellico. Due appuntamenti da non perdere per i tanti appassionati dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market

Nella consueta cornice di piazza dell'Immacolata, nel cuore del quartiere di San Lorenzo, torna l'Eco & Chic Market che accoglierà, domenica 2 aprile, una cinquantina di stand, per la maggior parte di artigianato artistico realizzato in autoproduzione dai mastri artigiani che presenziano nel market, i quali utilizzano componenti eco-compatibili e lavorano a filiera corta. Oltre a loro, anche altre categorie interessanti per trovare quella "chicca" che non troverete altrove: vintage chic lavato e selezionato, cosmesi naturale, prodotti gastronomici a km zero. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Celtic Festival 2023

Il Festival Celtico di Roma andrà in scena a Testaccio, alla Città dell'Altra Economia, sabato 1 e domenica 2 aprile. Un’atmosfera celtica ricca di magia e intrattenimenti invaderà per due giorni il centro di Roma. Fra gli ospiti presenti al Festival ci saranno "I Giullari di Spade", Medieval & Celtic Band, "Rois", scuola di danza irlandese e scozzese e alcune compagnie di rievocazione storica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Elvis is Back!" al Teatro Centrale

La storica serata dei ballerini Boogie Woogie e del Rock’N’Roll approda al Teatro Centrale per una Edizione Speciale dedicata ad Elvis Presley con i Four Vegas in versione orchestrale e tanto entusiasmo. Parteciperanno tutte le scuole di Boogie Woogie, Dance Boogie Woogie, Dolly & Pupi Rock’n Roll, Feel That Swing, Rock Around the Swing, RockerSchool, Rocking Boogie e Tutti Frutti, Swnigin 'Up, con lezione primi passi per chi vorrà partecipare e Jam finale degli insegnanti con il Dj emblema del vintage e delle serate di social dance Dj Arpad. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Opa! Greek fest

Opa! Greek fest è la festa della Grecia che torna domenica 2 aprile, dalle 12 a Snodo Mandrione. Si potrà gustare l'autentica cucina greca, godere dell'intrattenimento dal vivo, delle autentiche danze greche e molto altro. Tante le lezioni aperte a tutti, oltre all'area per bambini e al mercatino delle pulci e dell'artigianato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre il Bosco di Paliano

Domenica 2 aprile riaprono le porte del Bosco di Paliano. Dalle 10 si potrà riaccedere alla vasta area verde pronta ad accogliere visitatori di tutte le età per una domenica all'insegna della natura, dello sport, del divertimento e dell'adrenalina. Nella prima domenica di riapertura, inoltre, si potrà assistere al volo degli ultraleggeri: deltaplani e paramotori voleranno sul bosco e saranno disponibili per alcuni voli prova su richiesta, meteo permettendo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]