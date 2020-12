Weekend alla scoperta dell'Appia Antica con due visite guidate

Sabato e domenica doppio appuntamento al Parco dell'Appia Antica con due visite guidate: il primo lungo il primo tratto della Regina Viarium e il secondo alla scoperta della Valle della Caffarella.



ArtWanderlust nasce da un'idea di una guida turistica, storica dell'arte e appassionata di itinerari e viaggi sulle tracce del patrimonio storico-artistico.

ArtWanderlust mette insieme due elementi: l'arte (ART) e il desiderio di superare sempre il proprio confine per scoprire qualcosa di nuovo (WANDERLUST). ArtWanderlust è un diario di viaggio, un raccoglitore di storie, esperienze personali, ricerche e informazioni pratiche. Ma allo stesso tempo propone esperienze di visite guidate a Roma e dintorni per amanti dell'arte e del turismo lento.



Sabato 19 e domenica 20 dicembre ArtWanderlust propone due itinerari guidati per gli amanti delle passeggiate che uniscono natura e archeologia al Parco dell'Appia Antica.



Sabato alle ore 10.30 partenza dalla Basilica di San Sebastiano per una passeggiata lungo il primo tratto della via Appia Antica fino alla Tomba dei Rabirii. Lungo il tragitto incontreremo i monumenti più noti come il Mausoleo di Cecilia Metella con il Castrum Caetani e il Circo di Massenzio.



Domenica invece, sempre alle 10.30, si parte alla scoperta della Valle della Caffarella, uno dei polmoni verdi più importanti di Roma.

Attraversata dal fiume Almone, vicina alle importanti arterie della via Appia e via Latina, la Caffarella non è solamente un'area verde, ma un luogo ricco di storia e leggende che ci riportano fino all'epoca antica.



PROGRAMMA

Sabato 19 dicembre, ore 10.30: passeggiata lungo la via Appia Antica.

Partenza dalla Basilica di San Sebastiano, via Appia Antica 136



Domenica 20 dicembre, ore 10.30: visita guidata alla Valle della Caffarella.

Partenza da Largo Tacchi Venturi, ingresso Parco Regionale dell'Appia Antica.



Costo di ogni visita: 12€ a persona

Prenotazione obbligatoria: claudia.artwanderlust@gmail.com