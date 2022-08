Weekend e Ferragosto al Bosco di Paliano

Prezzo non disponibile

Sabato 13 e domenica 14 agosto è tempo di ricaricare le batterie e immergersi nella natura del Bosco di Paliano. Allontanandosi dal trambusto della vita quotidiana e dimenticandosi della città, è possibile recuperare tutte le energie in maniera sana e divertente insieme a tutta la famiglia.

Passeggiata a cavallo, tiro con l’arcoffitto bi, aciclette, avvicinamento alla falconeria alle 11 e alle 16. Non manca la cucina della tradizione con pacchero funghi e salsiccia. Dalle 19,00 entrata libera per passeggiata al tramonto, cocktail, live music e cucina.

Il Bosco di Paliano resta aperto anche a Ferragosto con musica, aperitivo al tramonto e orario prolungato.

Il menu di Ferragosto

Piatto del giorno: Rigatoni alla gricia

Secondo di carne a scelta (pollo con peperoni, rollé di tacchino, salsicce)

Contorno di patate

Acqua e caffè

Costo 15 euro ed è consigliata la prenotazione al numero 3701533848

In programma anche passeggiata a cavallo al tramonto e incontro con i rapaci notturni alle 18.30. Ad allietare la serata, sarà l'intrattenimento musicale di ??Ritmi cubani&jazz, con Miguel Jiménez Díaz.. Laureato All'istituto Superiore D'arte dell'Avana Cuba nel 1993, in Italia dal 1995. Attualmente lavora come Solista, Trombettista accompagnato dalle Basi Musicali, il repertorio è molto Ampio e comprende Musica Lounge, Jazz, Bossa Nova e Musica Cubana tradizionale e contemporanea.