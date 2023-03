Weekend di San Patrizio da Snodo

Chiudi gli occhi e immagina di essere a Dublino.

Il St. Patrick’s Day, ovvero la festa del santo patrono di Irlanda San Patrizio, si celebra ogni anno 17 Marzo, ed è la festa più importante dell’anno nella Repubblica d’Irlanda. Per questa occasione tutta l’isola e la capitale si tingono di verde e si animano con festeggiamenti, concerti, parate, fuochi d’artificio e tantissimo divertimento.



Da Venerdì 17 a Domenica 19 Marzo Snodo Mandrione si trasformerà come un vero e proprio Irish Pub con musica, attrazioni, street food e tanta birra!



Oltre ad un ampio menù irlandese con stufati, soda bread, fish & chips, Irish Coffee e molto altro a cura di:

FOOD ON THE ROAD (@FoodOnTheRoad)

FISH & CHIPS TRUCK BY PUNTOMOBILE FOOD (@puntomobile_foodagency)



Ci sarà un ricco programma di eventi musicali e non solo.



GLI SPETTACOLI LIVE E IL DJ SET

Ore 22:00 - Venerdì 17 Marzo

FIMM

La band FIMM è un quartetto di donne specializzato in musica irlandese scoZzese e di area “celtica” (Galizia, Bretagna ecc) , che da oltre quindici anni è attiva nella scena folk italiana e internazionale.

Per la serata proporranno canzoni dalla tradizione irlandese e scozzese, jigs , reels , polkas e valzer , con la formazione tipica della musica tradizionale irlandese: violino, flauto, chitarra e bodhràn, oltre a canzoni armonizzate a due voci.



Ore 18:00 - Sabato 18 Marzo

THE LARKS

The Larks è un duo musicale formato da Kate Nord, voce e chitarra acustica e Simona Carucci, arpa celtica.?Il repertorio è composto da brani, arie e ballate, della tradizione Irlandese, scozzese e bretone e si propone di evocare ed interpretare le atmosfere e le sonorità di questi paesi, della loro storia e del loro folklore.



Ore 21:00 - Sabato 18 Marzo

FOGGY BREW

"The Foggy Brew" è un gruppo di Irish Rebel Music nato a Roma agli inizi del 2019, formato da 8 musicisti stabili, tutti già attivi da molti anni con vari progetti musicali. Il progetto è composto da voce maschile e femminile, chitarra acustica, basso acustico, banjo, flauto/armonica, violino e percussioni. La band suona canzoni tradizionali popolari irlandesi in versione acoustic-folk, con l'inserimento di molti pezzi che provengono dalla tradizione della musica di lotta per l’indipendenza dell‘Irlanda, da qui la definizione di "Irish Rebel Music".



Ore 14:00 - Domenica 19 Marzo

THE SHIRE

L'identità, le danze e gli strumenti della musica celtica tradizionale irlandese in una serata coinvolgente con The Shire.?Un viaggio nell'isola di smeraldo, alla scoperta del significato perduto delle canzoni più famose, dei ritmi, della lotta per la libertà, dell'armonia e della condivisione nel suonare insieme. L'anima di un popolo raccontata in musica, dove sono le canzoni a fare una nazione più delle leggi.

Marzio - voce, chitarra?Paolo - violino, voce?Ritva - violino?Edoardo - flauto, bodhran.



DJ SET BY

NON-DJ SELECTA & GIAMPIERO GIULLI FROM RADIO ROCK

VIVA GLI ANNI 2000

RADIO KAOS ITALY con Ospiti Speciali

IN DIRETTA

RADIO KAOS ITALY, la radio più ascoltata dai giovani, la voce dell'underground romano e internazionale



Oltre al cibo e la musica:

WHISKY CORNER

a cura di Pino Mondello & Jas Juicy And Sparkiling ?

All'interno del Whisky Corner potrete degustare:

Selezione dei migliori whisky irlandesi?

Gelato estemporaneo al cioccolato senza lattosio e glutine con irish whisky.

Rosemary tonic: Gin, acqua tonica, essenza di rosmarino, decorato con rosmarino fresco e fetta di limone?

Hugo: sciroppo di fiori di sambuco vino frizzante, decorato con menta fresca e spicchio di mela rosmarino fresco e fetta di limone.



MASTER CLASS WHISKY

a cura di Pino Mondello

Ore 18:00 - Sabato 18 Marzo

Ore 14:00 - Domenica 19 Marzo

Doppio appuntamento: ALLA SCOPERTA DELL’IRISH WHISKY

tradizione e innovazione e confronto con scotch whisky.

Per info e prenotazioni:

Telefono o WA +390692948551

Email: info@sartidelgusto.it



PROIEZIONE SEI NAZIONI

Diretta streaming del Guinness Six Nations



GIOCHI PER TUTTE LE ETA’

Tiro alla fune

Torneo di tiro alla fune, numero di partecipanti a squadra 3 persone.

La squadra vincitrice avrà una giro di pinta offerto da noi!?

Orari torneo:

Ore 14:00 Sabato 18

Ore 18:00 Sabato 18

Ore 14:00 Domenica 19

Per iscriversi inviate una email o un wa, indicando età partecipanti e orario scelto a:?

email: info@sartidelgusto.it

Telefono o WA: +390692948551



KIDS AREA & MINI RUGBY

Contest Disegna e Vinci

Il 18 e 19 Marzo vieni a Snodo e, tra le 12 e le 15, disegna il tuo San Patrick nell’area kids. Tra i bambini che disegneranno, condivideranno la foto sulla pagina dell’evento con l’hashtag #sanpatrickasnodo e registreranno la loro partecipazione presso lo stand Usborne, saranno estratti due vincitori (uno il sabato ed uno la domenica) di uno splendido puzzle con libro.

Mini Rugby

Sabato e Domenica dalle 13 alle 16 Lezione Aperta di Rugby a cura di

UNION RUGBY SEVEN ROMA porta la palla ovale nelle scuole, nei parchi e spesso durante gli eventi per promuovere i valori del rugby, ma anche accendendo i riflettori sulla necessità di valorizzare lo sport come strumento educativo e di socializzazione.

Attività per bambini

Sabato 18 e Domenica 19 dalle 12 a tarda sera - attività per bambini : letture, laboratorio a tema San Patrizio

A cura di Tatiana Gargiulo Indipendent Usborne Organiser, Silvia In partnership with Usborne – Una storia, tante storie e Charlie personal BookShooper in Partnership with Usborne, IO LEGGGO Inglese – In Partnership with Usborne (laboratori creativi a partireda 3 anni)



IL MARKET

Mercatino delle pulci e dell'artigianato



Indossa qualcosa di Verde



INGRESSO GRATUITO oppure



Ricordiamo alla clientela che l'Ingresso a Snodo è riservato esclusivamente ai soci dell'Associazione culturale Roma Città aperta affiliata ASX.

Per accedere al locale va compilato il modulo di pre-adesione on line al Link ?https://bit.ly/RegistrazioneAsx

oppure è possibile fare la tessera, qualora non si abbia, all'ingresso della manifestazione

Costo della tessera 3 euro a nucleo familiare durata 12 mesi.



Vi aspettiamo presso

Via del Mandrione 63

Dalle 12.00 alle 23.00

Venerdì 17 Marzo dalle 18:00 alle 2:00

Sabato 18 Marzo dalle 12:00 alle 2:00

Domenica 19 Marzo dalle 12:00 alle 23:30



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

+ 39 0692948551



