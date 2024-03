Weekend di Pasqua "Sfarfallante"

E' in arrivo un nuovo weekend alla Casa delle Farfalle di Roma. Sabato 30, domenica 31 e anche lunedì 1 aprile, dalle 10 alle 19, entomologi e biologi condurranno tutti i visitatori in un'avventura emozionante alla scoperta della serra tropicale.

Qui le farfalle sfoggiano tutta la loro bellezza, danzando liberamente e incantando con il loro splendore. Sarà possibile osservare da vicino l'intero ciclo vitale, dalle uova ai bruchi e alle crisalidi che si trasformano in meravigliose farfalle.

Laboratori e attività per bambini

Lab didattico creativo

(alle 11, alle 14 e alle 16)

Sfarfallante Caccia all’uovo Pasquale

Ogni piccolo esploratore avrà l'opportunità di andare alla ricerca delle uova pasquali più brillanti e affascinanti che abbiano mai visto! Ma non finisce qui... Dopo la caccia al tesoro, ci immergeremo in un mondo di creatività e magia, trasformando le nostre uova in veri capolavori con l'aiuto della magia dell'argilla e di materiali naturali!

Siate pronti a stupire i vostri amici bruchi con una sorpresa deliziosa e unica, creata con le vostre mani e il vostro ingegno!

Questa avventura è aperta a tutte le famiglie e i piccoli esploratori dai 3 anni in su! È un'esperienza da non perdere, piena di divertimento e apprendimento!

Il costo del biglietto è solo di 5€ e può essere acquistato direttamente in cassa.

Truccabimbi

Dalle 11:00 alle 18:00

Costo: 5€

Street Food

Mercatino