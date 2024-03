Il Ballo delle debuttanti: al via il festival delle birre artigianali al Mercato Centrale Roma 

Amate la birra e da buoni intenditori vorreste gustare una birra artigianale di qualità? Ecco l'evento che fa per voi: al Mercato Centrale Roma inizia la Italy Beer Week con Il Ballo delle debuttanti, tre giorni di festival per scoprire le novità dei migliori birrifici artigianali e assaggiare le loro proposte.

Il Ballo delle debuttanti al Mercato Centrale Roma

L’evento si terrà al Mercato Centrale Roma, in collaborazione con Cronache di Birra, avrà inizio venerdì 8 marzo e terminerà domenica 10 marzo per un weekend all'insegna del gusto e del divertimento. Ospiti alcuni dei migliori birrifici artigianali italiani che per l’occasione presenteranno le debuttanti, ovvero le loro nuove proposte, e una selezione di birre da scoprire e assaggiare.

Informazioni utili sull'evento

Gli orari dell’evento saranno i seguenti: venerdì dalle 17.00 alle 22.00; sabato e domenica dalle 12.00 alle 22:00. Sarà possibile accedere alla degustazione tramite l’acquisto di un biglietto di ingresso al costo di 15 euro che include:

1 bicchiere;

1 sacchetta porta bicchiere;

3 token.

Le birre saranno degustabili solo tramite l’acquisto di token: ad un token corrisponde un assaggio di birra. Ma sarà ovviamente possibile assaggiare anche altre birre acquistando altri token presso l’infopoint di Mercato Centrale Roma ai seguenti prezzi: 2 token 6 euro; 5 token 13 euro; 10 token 25 euro.

Il biglietto d'ingresso sarà acquistabile tramite Zerofila o in cassa all’infopoint, per maggiori informazioni è possibile scrivere a: info.roma@mercatocentrale.it.

I birrifici presenti e le nuove proposte

All'evento saranno presenti otto birrifici: Radiocraft, Puddu, Claterna, Skim, La gramigna, Tip, Birrone, Balabiòtt. Inoltre, presso lo stand del Mercato Centrale sarà possibile degustare le birre debuttanti dei seguenti birrifici: Bajon, Eternal city, War.

Presso la Birreria del Mercato Centrale Roma sarà in vendita la box contenente le birre debuttanti, tutte da provare! Per riservare la vostra box basta scrivere all'indirizzo info.roma@mercatocentrale.it.

Il Mercato Centrale Roma vi aspetta numerosi per un imperdibile weekend all'insegna della birra di qualità!