"We Will Rock You" al Teatro Olimpico

"We Will Rock You", lo spettacolo musicale tra i più rappresentati al mondo, torna a Roma con un nuovo cast e un nuovo allestimento, prodotto da Claudio Trotta per Balrley Arts e per la regia di Michaela Berlini.

Scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, "We Will Rock You" ha collezionato, dal suo debutto al Dominion Theatre di Londra nel 2002, circa 6 milioni di spettatori in 4600 repliche, per 12 anni consecutivi di rappresentazioni. Ora, 21 anni dopo la sua esplosione nel West End, lo show si appresta a fare il suo grande ritorno sulle scene per una nuova stagione di 12 settimane al London Coliseum, con il leggendario commediografo, scrittore e regista Ben Elton nel ruolo del "Leader dei Ribelli". La prima parte del tour italiano si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e critica, contando 35.000 presenze per 30 repliche nelle principali città italiane e infiammando intere platee al ritmo di 24 dei più grandi successi dei Queen.

We Will Rock You a Roma

Alla luce della grande richiesta, la produzione italiana dello spettacolo ha già annunciato nuove repliche: lo show, infatti, arriva finalmente a Roma dal 15 al 17 dicembre, al Teatro Olimpico e si prepara a tornare a Milano nel 2024, dall’1 all’11 febbraio al Teatro Nazionale CheBanca!. Il calendario della stagione 2023/2024 si arricchirà presto di nuove date.

“We will Rock You” si propone così, ancora una volta, di trascinare il pubblico, tra emozioni e risate, in una straordinaria storia d’amore per la Musica e la Libertà, nel racconto della Speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto, del potere salvifico del Rock and Roll, dell’importanza di conoscere e della reale condivisione e del diritto di poter esprimere sé stessi. Come sempre, il ritmo della narrazione avrà quale motore trainante i più grandi successi dei Queen, cantati in lingua originale dal vivo e suonati rigorosamente live da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo.

La Bellezza e l’attualità della critica sociale contenuta nel nostro spettacolo - ha dichiarato il produttore Claudio Trotta a conclusione della stagione 2023 - è arrivata dritta alle menti e ai cuori del pubblico italiano. Ripartire è, quindi, un obbligo ed un piacere mantenendo altissimo lo standard delle nostre esibizioni e della interazione con il pubblico. Nuove e tante repliche ci aspettano. Il nostro formidabile cast si sente già orfano del palco e si ripresenterà più motivato che mai dopo l’estate".

La squadra di We Will Rock You

Il cast: Scaramouche, Martha Rossi; Galileo, Damiano Borgi; Killer Queen, Natascia Fonzetti; Khashoggi, Salvo Bruno; Oz, Alessandra Ferrari; Brit, Mattia Braghero; Pop, Massimiliano Colonna. Voce narrante: Massimo Cotto.

L’ensemble: Claudio Cangialosi, Anna Foria, Francesco Marino, Stefano Monferrini, Noemi Marta Nazzecone, Monica Ruggeri, Beatrice Sartori, Davide Tagliento.

La band: prima tastiera, Riccardo Di Paola; seconda tastiera, Antonio Torella; chitarre, Roberta Raschellà e Federica Pellegrinelli; basso, Alessandro Cassani; batteria, Marco Parenti.

Il team creativo: produttore, Claudio Trotta; regia e adattamento testi, Michaela Berlini; produttore esecutivo, Cristina Trotta; direttore musicale, Riccardo Di Paola; direttore vocale, Antonio Torella; coreografie, Gail Richardson; scenografia, Colin Mayes; disegno luci, Francesco Vignati; costumi, Nunzia Aceto; trucco e parrucco, Claudia Frigatti; sound engineer, Luca Colombo; traduzione copione originale, Raffaella Rolla.

Le date di We Will Rock You in Italia

ROMA, dal 15 al 17 dicembre 2023, Teatro Olimpico

MILANO, dall’1 all’11 febbraio 2024, Teatro Nazionale CheBanca!

