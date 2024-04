Trascorrere una serata a Buenos Aires senza mai lasciare Roma. È questa la promessa di We Call it Tango, uno spettacolo straordinario che affascinerà il pubblico e lo trasporterà in un viaggio attraverso il mondo appassionante e seducente del tango. Dopo il sold out registrato a Milano lo scorso aprile, lo spettacolo arriverà a Roma il 6 maggio.

Ideato e prodotto da Fever, la principale piattaforma globale di scoperta di eventi di live-entertainment, lo spettacolo mette in luce il ricco patrimonio del Tango, la forma d'arte argentina che intreccia le melodie suggestive del bandoneon e il piano e la danza emblematica delle rive del Rio de la Plata. Durante la performance di un’ora, il pubblico vivrà l'emozione e la passione di questa danza tipica argentina.

We Call It Tango offre una reinterpretazione fresca e moderna di questa forma d'arte classica, riunendo ballerini e musicisti di fama mondiale per creare un'esperienza che celebra il patrimonio culturale della capitale argentina. Dai movimenti sensuali dei ballerini alle melodie evocative del bandoneon e il piano, ogni dettaglio della produzione è studiato per immergere il pubblico in un mondo dove regnano passione e desiderio.

In linea con l'impegno di Fever di democratizzare l'accesso alla cultura, questa esperienza unica offre l'opportunità a un vasto pubblico di immergersi nella magia del tango. Così come i Candlelight Concerts di Fever hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo, We Call It Tango vuole rendere l'arricchimento culturale accessibile a tutti.

We Call It Tango avrà la sua prima al Teatro Ghione con due rappresentazioni serali. I biglietti sono già disponibili e possono essere acquistati esclusivamente tramite l'app o il sito web di Fever. Le date successive saranno annunciate nelle prossime settimane.