We are the angels di Monica Pirone

Inaugurazione ore 17 con presentazione del libro “A casa tutto bene - Diario di famiglia” edizioni Bordeaux con la prefazione di Michela Becchis, ore 18 vernissage della mostra, presenta Maria Rita Delli Quadri.



La mostra presenta una serie di opere di piccolo formato di differente esecuzione Si tratta di collage con tecnica mista, pop up e gioielli d’artista, che sono stati prodotti negli ultimi due anni (ovvero dal 2021 al 2023), una selezione di opere per la maggiore con soggetti femminili e soprattutto soggetti molto cari all’artista che ultimamente sono di ispirazione alla sua ricerca. Personaggi muniti di sottili ali di carta, angeli che sono tra di noi, che sono nella nostra memoria, eroine ed eroi che semplicemente vivono portando con se storie di vite qualunque. Il gesto eroico sta proprio nella normalità quotidiana ed il ritrovamento di documenti, fotografie, testimonianze, cristallizza queste vite e le elèva ad esseri superiori, testimoni di vite passate, figurine iconiche che divengono angeli custodi, che vogliono ancora esserci, partecipare alla nostra vita attraverso la memoria, presenze in cerca di chi vuole rendere omaggio a ciò che erano e che attraverso tracce da loro lasciate, continuano ad essere tra di noi.

Particolare attenzione alle figure femminili come sempre per Pirone, corsia privilegiata ed alfabeto comune, che per forza di cose trova empatia di genere stringendo rapporti di sorellanza e donandole gli strumenti per comprendere meglio certe pose, certi sguardi, certi atteggiamenti. Dettagli di lettere o telegrammi che ci catapultano in altri tempi, in altre storie e che ci restituiscono un modo di essere, totalmente differente per forma e per maniera ( scrittura, parole, forma e persino strumenti, laddove recupera sottili veline di carta impresse da penne stilografiche e ghirigori calligrafici, questi elementi emozionano, rendendo difficile all’artista la scelta, la repertazione sulla quale focalizzare l’attenzione).

Saranno presenti alcuni pop- up che con la stessa tecnica ci daranno una visione fanciullesca e tridimensionale della storia, uno sforzo di ritornare alle origini dello stupore, quando da bambini ci emozionavamo nell’aprire un libro di carta lontani da un modus che oggi ci impone le immagini e la scrittura, attraverso uno schermo virtuale.

Gli angeli ci sono, li possiamo percepire e sono tra di noi, sono i nostri cari che non ci sono più, sono chi ci ha amato e sentiamo ancora quel calore e quell’affetto che ci avvolge,



“loro sono chi era prima di noi e siamo noi che un giorno saremo loro.”



Una ricerca sul bene e sulle figure storiche che possono guidarci, sull’importanza di un dettaglio, sul valore delle cose al di là del loro valore economico, ( i gioielli sono costituiti da elementi cosiddetti preziosi, argento ed oro e materiali che apparentemente non hanno valore, plastica, carta perline, resti di collane- giocattolo).



Gli angeli ci sono, ma sta a noi custodirli, portarli nel nostro cuore, non dimenticarli, renderli partecipi della nostra vita, raccogliere la loro eredità morale, carpire la loro essenza.



Ideato ed avviato dalla logopedista Anna Chiocchio, Il Circolo Espanso è un luogo armonioso di corrispondenza tra diverse arti, dove si partecipa, si ascolta e si attivano dolcemente mente e corpo alla scoperta di se stessi e ciò che amiamo di più. Un luogo dove il tempo restituisce il tempo.Aperto da poco tempo nel quartiere Prati di Roma Il Circolo Espanso unisce corsi di yoga e pilates alla logopedia estetica, attraverso incontri culturali e mostre d’arte che entrino in sintonia con lo spazio, nello spirito di scambio e commistioni di genere finalizzati alla socialità tipico dei circoli di una volta.

La mostra sarà visitabile su appuntamento contattando l’artista sui canali social ( fb Monica Pirone messanger o su l’account Instagram Monica Pirone Official o direttamente sulla mail monica.pirone@gmail.com), il finissage avverrà l’11 marzo alle ore 17 in quella occasione potrete vedere la mostra e comprare il suo ultimo libro.