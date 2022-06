"We All Love Ennio Morricone" con Stefano Reali al Village Celimontana

Un viaggio tra i songs più famosi di questo Maestro della musica contemporanea recentemente scomparso, reso dall’irripetibile risultato popolare ottenuto. I songs nati come temi di colonne sonore hanno raggiunto un obbiettivo tanto simile quanto raro, nella storia della musica: chiunque al mondo li ascolti, anche solo per poche battute, li riconosce immediatamente, riassaporando quella gioia che solo un autentico evergreen ti trasmette, sin dalla prima volta che lo si sente, e che così lo consegna all’immortalità.

Alcune sue canzoni, come “Metti una sera a cena”, e “C’era una volta il West”, sono considerate già da almeno mezzo secolo come dei classici senza tempo, e sembrano avere lo stesso tipo di gradimento istantaneo, universale, in grado di abbattere ogni barriera, anche linguistica, a giudicare dal successo incredibile di alcuni dischi come “Pearls” di Ami Stewart, e “We everybody love Ennio Morricone”, dove i più grandi cantanti del mondo si sono accapigliati pur di far parte di questo omaggio al nostro grande compositore, vincitore nel 2007 di un oscar alla carriera, e nel 2016 dell’oscar per “The Hateful Eight”.

Le esecuzioni delle canzoni saranno intervallate da una serie di gustosi aneddoti e racconti di Stefano Reali, che è stato un amico di lungo corso del Maestro, che ha composto per lui le musiche per cinque film. Ci saranno degli Vip musicali, a sorpresa, e canteranno le canzoni del Maestro, insieme a noi.

INGRESSO LIBERO

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

Flavia Astolfi - Voce solista

Dario Rosciglione - Contrabbasso

Valerio Vantaggio - Batteria

Stefano Reali - Piano e voce narrante.

E con la partecipazione straordinaria di Letizia Gambi, e di altre Guest Stars che si produrranno nelle canzoni del maestro.