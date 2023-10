Wauwatosa High School Orchestra in concerto a Roma

Martedì 10 ottobre 2023 alle ore 16:00 avrà luogo un nuovo concerto per orchestra nella bellissima Chiesa Evangelica Valdese situata in Piazza Cavour, con il patrocinio della Associazione Internazionale Amici della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra.

Il concerto verrà eseguito dalla Wauwatosa East High School Orchestra diretto dal M° Michael Hayden, una delle scuole superiori della città di Wauwatosa, un sobborgo occidentale di Milwaukee, Wisconsin, USA: gli studenti si esibiscono in numerosi eventi serali, organizzano concerti per bambini, si dedicano alla musica da camera e suonano per innumerevoli altri programmi comunitari.

La Wauwatosa East High School Orchestra è solita esibirsi in tour a livello nazionale e internazionale e quest’anno, nel mese di ottobre, raggiungeranno anche l’Italia e, precisamente, Roma e Montecatini Terme.

Il loro programma musicale comprende brani di compositori noti come W.A. Mozart, A.L. Vivaldi, E. Elgar e altri.



L’ingresso al concerto è libero e gratuito fino a esaurimento posti.



Per informazioni relativi ai concerti 2023:

Associazione Internazionale Amici della Fondazione pro Musica e Arte Sacra

Tel. 06 68805816 / 06 6869187

https://www.amicimusicasacra.com/concerti.asp?stato=OK