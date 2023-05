Waukee High School Choir in concerto a Roma

L’Associazione Internazionale Amici della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra propone un nuovo concerto di musica sacra che si svolgerà martedì 6 giugno 2023 ore 21.00 a Roma, nella cornice della splendida Basilica barocca di Sant’Andrea della Valle.

Direttamente da Waukee - Iowa (USA), si esibirà il Waukee High School Choir, un coro formato da giovani studenti che ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nello Stato dell’Iowa e in tutto il Midwest degli Stati Uniti d’America. Il coro sarà in tournée in Italia a Roma, Firenze e Venezia.

Il programma riprende brani di musica sacra ad opera di famosi compositori, dal 1500 fino ai giorni nostri, tra cui è possibile nominare Andrea Gabrieli, Felix Mendelssohn Bartholdy, Andrea Lotti, Elaine Hagenberg, Susan LaBarr e tanti altri. Il coro sarà diretto dai maestri Jeff Knutson e Tony Dam.



L’ingresso al concerto è libero e gratuito.



Per informazioni relative ai concerti 2023:

Associazione Internazionale Amici della Fondazione pro Musica e Arte Sacra

Tel. 06 68805816 / 06 6869187

https://www.amicimusicasacra.com/concerti.asp?stato=OK