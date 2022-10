Al via domenica 9 ottobre “WALKING TORPIGNA -Storie dal mondo a portata di piede”, un percorso di riscoperta della storia del quartiere attraverso le passeggiate urbane teatralizzate per scoprire avvenimenti reali o immaginari raccontati nei romanzi, nei saggi, negli studi, nelle cronache e nei film che ne hanno caratterizzato la storia e l'immaginario della collettività.



WALKING TORPIGNA -Storie dal mondo a portata di piede mette al centro L'arte e il Racconto, fruiti e declinati in una serie di itinerari, passeggiate urbane animate da attori, performer e professionisti che daranno voce alla storia di Tor Pignattara in un viaggio pensato per incontrare il mondo dentro un quartiere in cui si addensa l'anima di paesi che rappresentano l'intera umanità. Attraverso 6 passeggiate urbane Tor Pignattara diventerà uno scenario da riscoprire, una sorta di set cinematografico aperto a tutti in cui il filo conduttore saranno i luoghi, le case, le strade i monumenti che amplificheranno le storie di donne e di uomini del quartiere e di paesi lontani.



Camminare per Tor Pignattara significa immergersi in un universo unico, pieno di culture, cibi, profumi provenienti da ogni parte del pianeta, e questa sua caratteristica eccezionale verrà amplificata attraverso un percorso artistico emozionante che fonde realtà e fantasia che condurrà i partecipanti dentro atmosfere misteriose e accattivanti, scoprendo angoli nascosti attraverso le descrizioni minuziose dei romanzi e la memoria storica di quartiere, impreziosite da performance site specific, scene e letture sui luoghi.



Walking Torpigna è anche un laboratorio chiamato Torpigna Mondo, un workshop di scrittura creativa rivolto a tutto il quartiere in cui i partecipanti creeranno il sesto e ultimo percorso costituito grazie alla ricerca e alla documentazione delle storie e degli avvenimenti del territorio. Verrà costruita una passeggiata urbana scritta e composta dalle storie private e personali delle famiglie italiane e straniere che parteciperanno al laboratorio di scrittura teatrale condivisa in cui il racconto diventerà il mezzo espressivo per stare insieme e riscoprire il nostro vicino.



Calendario Passeggiate.

9 ottobre - Romanzo Torpigna: passeggiata ispirata ai romanzi “Il venditore di Rose di Dario Sardelli”, “Il Cinese” di Andrea Cotti e “Al Palo della morte” di Giuliano Santoro.

23 Ottobre - I murales parlanti: passeggiata alla scoperta di uno dei più grandi musei a cielo aperto d'Europa.

6 Novembre - I fantasmi di Tor Pignattara: storie, misteri e cronaca nera per le vie del Quartiere

20 Novembre - La resistenza a Tor Pignattara: i racconti dei partigiani, le pietre di inciampo, la memoria storica

4 dicembre - Torpignattara e il Cinema: riscoperta di luoghi in cui sono stati ambientati film, fiction e telefilm.

11 Dicembre - Torpigna Mondo: Restituzione del Laboratorio di scrittura creativa con le famiglie del quartiere.



Calendario Torpigna Mondo laboratorio

15 – 29 ottobre, 12 – 26 novembre, 10 dicembre.



Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell'Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro -Anno 2022 promosso da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali.

WALKING TORPIGNA -Storie dal mondo a portata di piede è un progetto di LaRocca E.t.s in collaborazione con Fortezza Est.



WALKING TORPIGNA -STORIE DAL MONDO A PORTATA DI PIEDE

DAL 9 OTTOBRE ALL'11 DICEMBRE 2022



Partenza passeggiate e laboratori ore 10:00

Fortezza Est via Francesco Laparelli, 62 Roma



