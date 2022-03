Walking radio per "Soft science III edizione"

Dal 4 al 9 Aprile “Walking Radio 2030”, esplorazioni in 17 luoghi di Roma per 17 goal dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile.

Diciassette luoghi di Roma da esplorare, attraversare, raccontare e vivere attraverso la formula del walkabout (esplorazione partecipata radio nomade) ideata da Carlo Infante, dove si cammina, si ascolta e si conversa via radio, con degli ospiti, utilizzando anche lo streaming attraverso sistema web radio - per avvicinarsi ai diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 promossa dall’Onu, per lo Sviluppo Sostenibile.

Povertà, Cibo, Salute, Educazione, Donne, Acqua pubblica, Energia Green, Lavoro, Innovazione digitale, Diseguaglianza, Smart community, Economia circolare, Emergenza climatica, Mare, Biodiversità, Legalità e Partnership. Ogni tema un incontro, una passeggiata culturale esplorativa, un cammino e una trasmissione radiofonica, dove muniti di cuffie radio i pellegrini urbani guidati da ospiti in carne ed ossa, e dall’ideatore-conduttore dei walkabout, Carlo Infante, riscoprono e interpretano territori ricchi di storia e di storie per trattare del futuro sostenibile. Per questa edizione il tracciato è quello di dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Il progetto, curato da Urban Experience, è promosso da Roma Culture per Eureka! con il patrocinio di ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e la collaborazione dell’Università di Roma La Sapienza (Corso di formazione interdisciplinare in Scienze della sostenibilità e Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell'Architettura) e dell'Università degli Studi Roma Tre (Dipartimento di Economia e quello di Scienze della Formazione). La formula delle esplorazioni urbane, tutte gratuite, è quella dei walkabout che sono conversazioni erranti: passeggiate caratterizzate dall’ausilio di sistemi radio che permettono di ascoltare i partecipanti, coinvolti nella “radio che cammina”. Azioni che oltre ad esplorare luoghi, esplorano temi, liberando nel confronto radiofonico peripatetico un’energia congeniale, ludico-partecipativa.



Si comincia con Legalità e Donne, il 4 aprile, partendo da Villa Lazzaroni dal giardino di Rita Atria, che prende il nome dalla giovane collaboratrice di giustizia vittima di mafia, per arrivare alla memoria di un femminicidio, (quello di Lucrezia Romana) che provocò la rivolta da cui nacque la Res Publica Romana.

Martedì 5, si parla di Energia pulita ed emergenza climatica e si parte dal Dipartimento di Ingegneria energetica della Sapienza, per un walkabout sulle tassonomie dello sviluppo sostenibile in collaborazione con il Corso di Scienze della Sostenibilità dell’Università di Roma.

Il 6 aprile ecco i goal di Educazione e acqua pubblica parlando di povertà ed esplorando il Parco degli Acquedotti. Dalla Chiesa di San Policarpo per entrare nella memoria della scuola di Don Sardelli, tra le baracche dell’Acqua Felice dove abitavano i più poveri e dove era allestito quel doposcuola che fu determinante nel riscatto sociale di una comunità, in un quadrante in cui campeggiano ben sette acquedotti pubblici.

Si prosegue il 7 aprile con l’appuntamento a Cava Fabretti su via di Tor Carbone, con un walkabout nel Quinto Paesaggio dell'outback arcadico dell'Appia Antica seguendo i goal di Economia circolare, mare, biodiversità con il Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell'Architettura-Sapienza Università di Roma.

L’8 aprile è di scena Corviale con il suo calcio sociale e una esplorazione partecipata sulla Fraternità, l’uguaglianza e il fare squadra. Chiude la terza edizione di SoftScience, l’appuntamento con il Cibo, l’Innovazione digitale e la community, sabato 9 aprile con partenza dal Bar Necci del Pigneto con un walkabout su “il sapere dei sapori nel performing media storytelling” utilizzando l'app Loquis per ascoltare i geo-podcast camminando per il quartiere seguendo anche l'impronta pasoliniana.

L’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile richiede un forte coinvolgimento di tutti e ciò si deve esplicitare con azioni ed esperienze urbane, non solo convegni. “Alcune esplorazioni - come spiega Carlo Infante ideatore delle performance e del progetto di Urban Experience- individueranno luoghi particolari nella città, esplicitando il principio fondante della SoftScience: la “scienza soffice” che riguarda la capacità di declinare il pensiero-azione scientifico nella sollecitazione consapevole e coinvolgente della società che s’interroga sui nuovi modelli di sviluppo possibile. La realtà sociale di quest’ultimo secolo, in cui lo sviluppo scientifico e tecnologico (in particolar modo con il digitale) è diventato l’elemento cardine della trasformazione produttiva, è quindi protagonista. La Società è sempre più un laboratorio in cui la Scienza, interagendo con cittadini-utenti consapevoli, deve riequilibrare tutti i processi nell’ottica dello Sviluppo Sostenibile.”

Programma della III edizione 4-9 aprile 2022

Lunedì 4 aprile

ore 18, dal Giardino Rita Atria (Viale Amelia 23) a Villa Lazzaroni

Walkabout nella memoria di una vittima di mafia e di un femminicidio che provocò la rivolta da cui nacque la Res Publica Romana

goal: legalità, donne

con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre e la Comunità Educante Diffusa

Martedì 5 aprile

ore 11, Sapienza-Università di Roma (Dipartimento Ingegneria energetica, Via Eudossiana 18)

Walkabout sulle tassonomie dello sviluppo sostenibile

goal: energia pulita, emergenza climatica, salute

con il Corso di Scienze della Sostenibilità, Sapienza Università di Roma

Mercoledì 6 aprile

ore 15 Lungo il Parco degli Acquedotti, Dalla Chiesa di San Policarpo (P.za A. Celio Sabino 50,

Walkabout nella memoria della scuola Don Sardelli tra le baracche dell’Acqua Felice

goal: povertà, educazione, acqua pubblica

con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre

Giovedì 7 aprile

ore 15 Cava Fabretti (Via Tor Carbone 97b)

Walkabout nel Quinto Paesaggio dell’outback arcadico dell’Appia Antica

goal: economia circolare, mare, biodiversità

con il Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell’Architettura, Sapienza Università di Roma

Venerdì 8 aprile

ore 15, Corviale, Calcio Sociale (via Poggio Verde 455)

Walkabout sulla fraternità dell’uguaglianza e del fare squadra

goal: diseguaglianza, partnership, lavoro

con il Dipartimento Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre

Sabato 9 aprile

ore 11 al Pigneto , Bar Necci (Via Fanfulla da Lodi 68)

Walkabout Il sapere dei sapori nel performing media storytelling e installazione Nuvola 3.0 a cura di NuvolaProject

goal: cibo, smart community, innovazione digitale

con Loquis, Necci e ItaliaSmArtCommunity