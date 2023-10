Waldgang “Bosco Oscuro” Berlino-Roma, la mostra di Susanna Cardelli e Olga Lunow

Dal 13 al 19 ottobre 2023 Medina Art Gallery presente “Waldgang : Bosco Oscuro”, un progetto artistico di Susanna Cardelli e Olga Lunow, nella galleria di Via Angelo Poliziano 4-6 a Roma. L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 13 ottobre alle ore 18:00.

Nell'incantevole sinfonia della natura, due artiste berlinesi, Olga Lunow e Susanna Cardelli, si incontrano per abbracciare il mistero del Waldgang, il “bosco oscuro”, un sentiero nel bosco che guida l'anima attraverso le vie della morte, del commiato, per giungere, infine, all'accettazione e all'armonia della speranza. Questa straordinaria convergenza artistica dà vita a un'installazione unica, dove la pittura e la calligrafia si fondono in un dialogo profondo tra due lingue artistiche.

Nel mondo visionario di Olga Lunow, la pittura diventa un medium per esplorare il confine tra la vita e la morte. Le sue tele verticali si ergono come sentinelle tra gli alberi, trasformando il bosco in un palcoscenico per la memoria. Qui, le figure dipinte si confondono con gli alberi, diventando alter ego dei cari defunti. Questa rappresentazione evoca il desiderio umano di avvicinarsi all'eternità, ma è la stessa foresta millenaria a offrire la chiave per comprendere la nostra mortalità. Il bosco, custode della vita, diventa il luogo in cui possiamo confrontarci con la morte e, in questo processo, riscoprire noi stessi.

Nel mondo della calligrafia di Susanna Cardelli, le parole prendono vita in una danza di caratteri delicati e decorativi, alternati a una scrittura più audace e personale. Seguendo lo stream of consciousness dei nostri desideri e delle nostre gioie, si scoprono la paura ed il ricorrente rifiuto della nostra caducitá. Le sue parole, trascritte spontaneamente giorno dopo giorno su un rotolo di carta di 26 metri, diventano un dialogo con la natura quando portate nel bosco. Posate sulla terra, si piegano e torcono leggere, mimetizzandosi tra le foglie secche e i ramoscelli. Queste parole, alla ricerca di un luogo dove perdurare, sembrano serpeggiare tra gli arbusti, cercando di annientare l'ineluttabile.

La prima tappa di questo progetto è avvenuta nel cuore di una riserva naturale limitrofa a Berlino, il 21 luglio 2023, con un'installazione temporanea, ma profondamente significativa. In un'esperienza senza pubblico, le due artiste hanno dato vita a un'opera straordinaria che ha cercato di catturare l'essenza stessa della foresta. L'installazione è stata un atto di improvvisazione, guidato dalla foresta stessa. Non c'è stato alcun danno causato all'ambiente naturale, ma piuttosto un rispetto profondo e un adattamento all'atmosfera circostante. Le opere d'arte e la foresta si sono fusi in un'unione straordinaria, creando un'armonia visiva e spirituale.

Dopo il trascinante "exploit" nella foresta tedesca, le opere di Susanna Cardelli ed Olga Lunow trovano dimora a Roma, nella sede espositiva di Medina Art Gallery. Qui, le tele e la calligrafia originali saranno esposte insieme alla documentazione fotografica dell'installazione nel bosco. Questo trasferimento geografico rappresenta una transizione dalla Germania lineare, con la sua tradizione protestante severa, all'anima barocca, indomita e imprevedibile di Roma. Le artiste affermano che a Roma si sentiranno "tranquille e (ri)composte" all'interno della cornice, metaforica e reale, della galleria Medina.

In questo incontro tra arte, natura e memoria, Waldgang si svela come un viaggio verso la comprensione della nostra mortalità e il ritrovamento della speranza, celebrando la bellezza e l'eternità intrinseca alla vita e alla natura stessa.