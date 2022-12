Voyeur, la mostra di Elena Cappellini, Guglielmo Mattei e Francesco Ninno

Il 3 dicembre si inaugura in Via Margutta 103 la mostra dal titolo Voyeur a cura dell’Associazione Culturale Officine Vittoria.

Voyeur ha l’intento di rappresentare il punto di vista artistico dell’intimita? attraverso tre artisti: Elena Cappellini, Guglielmo Mattei e Francesco Ninno. Il tema dell’esposizione si concretizza nel titolo scelto: Voyeur, una trasmissione di intimita? che si riversa come vasi comunicanti da un’opera all’altra, da una tela ad un canovaccio senza sosta. Gli spettatori che visiteranno la mostra in Via Margutta avranno l’opportunita? di conoscere e mettersi in contatto con gli artisti, in un’intima condivisione di idee e di spazio.

Officine Vittoria spiega cosi? la nascita della mostra: “Il concetto stesso di intimo e? definito da un oggetto o da una stanza della casa che ci sta particolarmente a cuore. In questa esposizione abbiamo provato a immaginare cosa si potesse celare dietro i famosi palazzi lacerati dipinti da Guglielmo Mattei. Cosi? facendo e? come se avessimo aperto una delle finestre del palazzo e avessimo sbirciato dentro. Da qui abbiamo sviluppato un percorso incentrato sul corpo e le modificazioni artificiali, con Cappellini e Ninno, sperimentando molteplici materiali e media”.

Le opere esposte trovano un equilibrio espressivo, armonico e armonioso senza tuttavia rinunciare all’identita? individuale degli artisti: tre portavoci dallo stile differente che si rendono protagonisti di un percorso intimo che, dall’arte figurativa di Mattei, arriva al pensiero astratto di Cappellini passando per il digitale di Ninno.

Un’indagine condotta dai tre giovani artisti attraverso il proprio linguaggio creativo, in grado di far emergere la composizione sulla superficie lavorata e frammenta, quell’evocazione allusiva che suggerisce talvolta un’immagine e talvolta un ricordo.

Nella mostra, ospitata negli spazi di Galleria Vittoria, Elena Cappellini, Guglielmo Mattei e Francesco Ninno raccontano di paesaggi e personaggi esibendo il loro concetto di arte, in una inedita sinergia tra gli artisti, gli spazi e tutti coloro che verranno a scrutare al di la? delle tende.

L’allestimento della mostra e? stato realizzato con il supporto di TWM FACTORY (https://twmfactory.it/)

Dal 3 al 14 dicembre Voyeur e? visitabile tutti i giorni dal lunedi? al venerdi? dalle 15 alle 19. Fuori orario su appuntamento.