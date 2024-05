"Vota Kurt Cobain!" di Arianna Gaudio e Filippo Gatti

Lo spettacolo teatrale di Arianna Gaudio e Filippo Gatti e il romanzo tragicomico di Giada Biaggi sono i due prossimi appuntamenti (rispettivamente martedì 28 e mercoledì 29 maggio) in programma a Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca.



Arianna Gaudio sarà la protagonista di Vota Kurt Cobain!, spettacolo teatrale che ha scritto insieme a Filippo Gatti, in scena martedì 28 maggio alle 21 sul palco del Teatro Eduardo De Filippo di Officina Pasolini.



La protagonista dello spettacolo è Viola, giovane disoccupata romana, che una sera ascolta un disco dei Nirvana con un’amica e crea per scherzo, su Facebook, un movimento politico chiamato “VOTAKURTCOBAIN”. Qualcuno presenta effettivamente il partito alla tornata elettorale e così Viola, a sua insaputa, si trova leader della prima forza politica italiana. La storia, allo stesso tempo fantastica, ma paradossalmente verosimile, racconta il risveglio di una persona comune nella propria casa che si ritrova ad avere in mano, dal giorno alla notte, il destino del paese. La brava attrice romana Arianna Gaudio sarà in scena accompagnata dalle voci di Carlo De Ruggieri, Claudio Morici, Daniele Parisi, Cristina Pellegrino, Valerio Aprea, Maurizio Luca?, Enrica Costantini, Beatrice Tomassetti, Simona Fasciolo.



ARIANNA GAUDIO BIOGRAFIA



Arianna Gaudio, attrice e autrice romana, lavora nel panorama del teatro indipendente collaborando anche con registi come Lisa Ferlazzo Natoli (Tre sorelle, La casa d'argilla, IF). Ha fatto parte del gruppo D.I.R.E. organizzando serate incentrate sul recupero della tradizione del racconto orale. È la voce recitante de “Le Romane” gruppo folkloristico femminile dedicato al repertorio della musica e letteratura romana del '900. Ha lavorato alle trasmissioni televisive “La prova dell'otto” (MTV) con Caterina Guzzanti, anche come autrice, e “Un due tre stella” (La7) con Sabina Guzzanti.