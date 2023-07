Inaugurazione di Vortex & Boomerang, nuovi scivoli a Cinecittà World

Prezzo non disponibile

Venerdì 7 luglio, a Cinecittà World, aprono due nuove attrazioni acquatiche. Si tratta di Vortex e Boomerang che segnano un'importante crescita per Aqua World, l’area acquatica del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, una vera e propria isola del divertimento, da godersi in costume da bagno, con 20mila m2 di spiagge, scivoli e piscine.

Vortex e Boomerang inaugurazione

“Presentiamo due spettacolari scivoli di ultima generazione, da godersi in compagnia a bordo di gommoni biposto, che regalano sensazioni uniche - ha spiegato Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World – Vortex ci porta in un tubo ricco di effetti speciali e ad oscillare dentro grandi coni sospesi, mentre Boomerang ci fa vivere un tuffo nel vuoto prima in avanti e poi all’indietro”.

L’appuntamento è per il 7 luglio alle 17 con intrattenimento no-stop. Il ricco programma della giornata prevede: i Casting ufficiali del Grande Fratello, il live show di Antonino, fresco vincitore di Tale e Quale Show, con la sua ultima hit “Roma d’estate”, il taglio del nastro con VIP e personaggi dello spettacolo. Inoltre, al calare del sole, avrà inizio "Stelle di Fuoco", la sesta edizione del Campionato Italiano di Fuochi d'Artificio: si sfideranno, ogni sera, due dei più importanti pirotecnici d’Italia, con eliminazioni dirette, sino alla finalissima di domenica 16 luglio.