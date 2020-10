Volti segnati dal tempo di Marcello Perruzza

Mostra: Volti segnati dal tempo a cura di Carmelita Brunetti

Artista: Marcello Perruzza

L’artista B-zzar, classe 1968, le cui opere sono caratterizzate da una particolare forma di iperrealismo, realizza ritratti esclusivamente con matite di grafite su carta patinata ruvida 200 gr di alta qualità. A far nascere l’amore per il disegno sulla carta è, ironia della sorte, il suo lavoro alla cartiera di Sora in provincia di Frosinone. Gli anni passati fra l’odore della carta e delle colle, non potevano non “svegliare” l’artista dentro di lui. Egli ha scelto di raffigurare le espressioni della fatica del mondo contadino: i solchi delle rughe rimandano metaforicamente ai solchi scavati nei terreni coltivati. Non c’è fatica nei volti rappresentati... piuttosto si percepisce gioia per i frutti del proprio lavoro. L’opera di B-zzar è tesa verso la genuinità del mondo contadino e suggerisce una fascinazione per la relativa vita autentica e non artefatta.

Opening: Venerdì 30 Ottobre 2020 ore 18:00

Durata Mostra: 30 Ottobre - 5 Novembre 2020

Luogo: Medina Roma, Via Angelo Poliziano, 28-32-34-36 - 00184 - Roma

Sito web: www.medinaroma.com Email: info@medinaroma.com Tel. +39 06 96030764

Facebook: www.facebook.com/medinaroma.arte

Instagram: www.instagram.com/medinaroma.arte



A seguito dell’online exhibit di Marzo-Aprile 2020, dal 30 Ottobre al 5 Novembre 2020 presso l’Art Gallery Medina Roma, Volti segnati dal tempo, la mostra fisica e personale di Marcello Perruzza, in arte B-zzar, a cura di Carmelita Brunetti.