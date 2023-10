"Vogue Forces of Fashion" a Roma

Il 21 ottobre si terrà a Roma, negli spazi del suggestivo complesso dell’ex Mattatoio, la prima edizione italiana di Forces of Fashion: l’evento di respiro globale di Vogue che racconta il mondo della moda attraverso le voci dei suoi protagonisti.

L’evento (gratuito su prenotazione) è organizzato grazie alla collaborazione e al supporto dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport di Roma Capitale, partner istituzionale dell’iniziativa.

Durante questo appuntamento, il pubblico avrà la possibilità di incontrare chi disegna le collezioni, chi le vive, chi le racconta e chi le indossa, in un dialogo tra generazioni, sensibilità e attitudini. Un’occasione unica per tutti coloro che amano la moda e che potranno viverla in prima persona con i protagonisti del settore, i grandi stilisti e la nuova generazione, gli editor di Vogue e le star del cinema.

L’evento sarà contraddistinto da un ricco programma che vedrà connessi i mondi della moda, del cinema, del made in Italy e dell’artigianato. Workshop, spazi esperienziali e talk saranno ospitati nei due grandi padiglioni dell’ex Mattatoio di Roma.

“Siamo entusiasti di portare nella Città Eterna la prima edizione italiana di Forces of Fashion. Accanto al ricco palinsesto di talk, siamo orgogliosi di poter offrire agli ospiti attività e momenti ad hoc capaci di far vivere a chi verrà all'ex Mattatoio il nostro mondo. Un segno del nostro desiderio di stare tra la gente e accogliere un pubblico il più possibile ampio nella nostra visione della moda. Vogue Italia, che da sempre si dedica a supportare tutte le forme di creatività e talento, offrirà inoltre il palcoscenico di Forces of Fashion ai designers emergenti della mia generazione. Da quasi 60 anni ci impegniamo a fotografare e raccontare lo spirito del tempo con il linguaggio della moda, tenendo alto il dibattito internazionale e divertendoci al tempo stesso. Oggi Vogue Italia continua a farlo con l'obiettivo di portare storie, idee e la moda Made In Italy in un circuito globale che conta ben 28 edizioni”, ha commentato Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content Vogue Italia.

“La Capitale è pronta ad accogliere un evento senza precedenti. Con Vogue e Forces of Fashion, Roma riceve il testimone direttamente da New York e dalle principali metropoli del mondo. Il 21 ottobre, in un luogo culturalmente significativo e di trasformazione come l'ex Mattatoio di Roma, i più importanti nomi del fashion internazionale si incontreranno per celebrare la moda e confrontarsi sulle tendenze future. Un’opportunità straordinaria per le ragazze e i ragazzi che sognano di lavorare nel campo del fashion, a cominciare da quelli che studiano nelle Accademie della nostra città. Ma anche per i professionisti del settore che dal confronto con i direttori artistici, gli stilisti e gli esperti di fama internazionale potranno trovare spunti unici e stimoli interessanti per il loro lavoro. Un grande evento che rappresenterà una vetrina straordinaria per la Città Eterna”. Lo afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale a moda, turismo, sport e grandi eventi.

Gli ospiti di "Forces of Fashion"

Tra gli ospiti confermati che interverranno sul palco del padiglione “Forces of Fashion” l’Attrice, Modella e Regista Isabella Rossellini che sarà in dialogo con Paola Malanga, Direttrice Artistica della Fondazione Cinema per Roma e della Festa del Cinema; Sabato De Sarno, Direttore Artistico di Gucci, che racconterà la sua visione della moda a Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia; Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino, protagonista di un talk con la Giornalista, Scrittrice, Autrice teatrale e Conduttrice radiotelevisiva Concita De Gregorio; Silvia Venturini Fendi, Direttore Artistico Accessori e Collezioni Uomo di Fendi e Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica delle collezioni donna Haute Couture, ready-to-wear e accessori Dior, che si confronteranno sul ruolo delle donne nel mondo della moda in una conversazione moderata da Silvia Schirinzi, Fashion Director di Rivista Studio; alcuni dei talenti protagonisti di Fashion Panorama - The Italian New Wave - il progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, curato da Vogue Italia, che porta nel mondo la creatività della nuova generazione di stilisti - ACT N°1, Gisèle Claudia Ntsama, Cormio, lessico familiare, Medea, Panconesi, Niccolò Pasqualetti, SSHEENA - che saliranno sul palco insieme al Professore Associato e Scrittore Emanuele Coccia, per raccontare come la nuova generazione di talenti Made in Italy si stia dedicando a “Building new esthetics”; Edward Enninful, Editor-in-Chief di British Vogue e European Editorial Director di Vogue che sarà protagonista di un talk dedicato alla storia di Vogue insieme a Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia.

L'evento con Achille Lauro

In chiusura di giornata vi sarà una speciale live performance co-curata da Achille Lauro, Nick Cerioni e Mirta, lo showroom digitale che valorizza i designer indipendenti: si chiamerà “Les enfants terribles” e sarà un’esperienza immersiva del primo défilé con la direzione creativa di Achille Lauro, Nick Cerioni e Mirta e realizzato dai futuri designer delle scuole di moda associate a Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS. La presentazione della collezione, supportata da Golden Goose, sarà accompagnata da un DJ set di Achille Lauro.

Giunge così al culmine il contest votato ad aiutare le nuove generazioni di talenti e a permettere l’incontro tra gli studenti di moda e il mondo del lavoro. Vogue Italia, che da sempre si dedica a supportare le nuove generazioni di creativi, offrirà così lo straordinario e internazionale palcoscenico di Forces of Fashion alle eccellenze emergenti del nostro Paese.

Il padiglione “Inside Vogue” - ad ingresso libero e senza prenotazione - sarà invece dedicato a scoprire il mondo di Vogue. Svelerà agli ospiti tutto quello che c'è dietro al fashion magazine più famoso ma offrirà anche uno sguardo sul mondo della moda, sulle sue dinamiche e le sue infinite potenzialità creative attraverso attività esperienziali e interattive. Un’installazione immersiva dedicata all’heritage del brand aprirà le porte dell'archivio di Vogue Italia, con le cover più iconiche da scoprire da vicino, così come chi sogna di visitare il guardaroba della rivista sarà accontentato, tra abiti da sogno e accessori iconici. Un’area sarà dedicata a mostrare come si crea lo storytelling visivo del giornale con immagini e grafica: Laura Marino, Art Director del giornale, terrà anche un talk sul palco riguardo al racconto visuale della moda. Sarà questa una delle masterclass che si succederanno sul palco, in un palinsesto che comprenderà anche un intervento di Yashica Olden, Global Chief Diversity & Inclusion Officer di Condé Nast, insieme a Rosie Gaunt, Social Impact Manager YOOX NET-A-PORTER, moderato da Susanna Owusu Twumwah, Communication Specialist for Development, Migration and Diaspora Project, una styling session e dialoghi dedicati alla filiera della moda e alla sostenibilità.

Fra le attività previste all’interno degli spazi dell’Ex Mattatoio, pensate per far vivere al pubblico di Forces of Fashion in un’esperienza di moda immersiva, anche un workshop firmato da Gianpiero Urzetta, in collaborazione con Accademia Costume & Moda. Sarà infatti possibile osservare da vicino il lavoro che si svolge all’interno di un laboratorio di Alta Moda grazie a cinque coppie di studenti di Accademia Costume & Moda che realizzeranno alcuni dei look iconici indossati dall’attrice Isabella Rossellini nel film “Blue Velvet”. Lo speciale allestimento del workshop, che permetterà ai visitatori di scoprire lo scorrere del tempo all’interno di un vero e proprio Atelier dal vivo, sarà curato da Gianpiero Urzetta, fondatore di Gianpiero Urzetta Macchine e Attrezzature per il Cucito e consulente sartoriale con un know-how di oltre 30 anni al servizio di case di moda e dei principali eventi che gli gravitano attorno.

La mobilità elettrica ad alte prestazioni ha trovato una nuova forma grazie al design innovativo firmato Polestar. Con Komal Singh, esperta di progettazione di colori e materiali presso la casa automobilistica, sarà possibile scoprire come i materiali premium e sostenibili si applicano all’automotive, guidati dall’esperta di sostenibilità Silvia Stella Osella. Ispirata dall'industria della moda, infatti, Komal crede nel rendere l'innovazione accessibile attraverso un design scandinavo puro e progressivo, e guida il team Polestar grazie a una laurea in Design, Fiber, Textile e Weaving Arts. Con la moderazione di Giulia di Giamberardino, Fashion Contributor di Vogue Italia, il pubblico conoscerà come il fashion sia matrice di innovazioni e lusso anche in mercati ad esso affini.

Parlare di moda nel 2023 significa necessariamente trattare tematiche quali la filiera sostenibile e l’innovazione dei processi produttivi. Per farlo, l’esperienza di oltre 65 anni di Gruppo Mastrotto - punto di riferimento internazionale nella lavorazione di pelli bovine - che a Forces of Fashion parlerà di sostenibilità e dell'importanza della pelle nell'industria del fashion, in particolare del valore di un materiale che rappresenta uno degli esempi più antichi di economia circolare. A dialogare in rappresentanza del marchio italiano ci sarà Chiara Mastrotto, Presidente e AD del Gruppo, insieme a Eva Geraldine Fontanelli, Eco-imprenditrice, e con la moderazione di Giulia di Giamberardino, Fashion Contributor di Vogue Italia.

Per celebrare la moda vintage e sostenibile, Vestiaire Collective, piattaforma leader a livello mondiale per la rivendita di moda di lusso di seconda mano e azienda certificata B-Corp, animerà una speciale Styling Session in compagnia di Marta Oldrini, Fashion Market Editor di Vogue Italia, e Irene Coltrinari, Beauty Editor di Vogue Italia. Dal ricco archivio di Vestiaire Collective verranno selezionati capi vintage e pezzi esclusivi, combinati in modo da ricreare una selezione di look iconici per proporre un racconto insolito sulle tendenze di ieri, oggi e domani. La partnership con Vestiaire Collective pone al centro della conversazione l’importanza di rendere più sostenibile il settore della moda, promuovendo la circolarità come alternativa alla sovrapproduzione, al consumo eccessivo e agli sprechi. Forces of Fashion sarà l’occasione per lanciare un messaggio circa la necessità di cambiare il futuro dell’industria, onorando al contempo il fascino intramontabile e tutto il potenziale della moda di lusso pre-loved.

I tessuti, per Albini Group, sono una questione di famiglia. Alla quinta generazione e con più di 145 anni di storia, l’azienda è la prima in tutta Europa per produzione di tessuti dedicati alla camiceria, controllando direttamente la filiera produttiva dal campo di cotone al tessuto finito. A Forces of Fashion per parlare di innovazione con Stefano Albini, Presidente di Albini, e Giorgia Carissimi, Textile Innovation Manager e responsabile di ALBINI_Next, ci sarà Tiziano Guardini, Conscious Fashion Designer da sempre attento al tema della sostenibilità e al rispetto della vita in ogni sua forma ed espressione. Con la sua ECOuture, evoluzione nel mondo della moda, incrocia sartorialità, innovazione e sperimentazione. Modera Elisa Pervinca Bellini, Senior Fashion News & Sustainability Editor.

Negli spazi dell’ex Mattatoio, durante l’intera giornata, saranno presenti due Pop Up di Vogue Collection con una selezione di capi di abbigliamento e accessori firmati Vogue, realizzati in 100% cotone biologico e acquistabili con uno sconto speciale.

Ci sarà inoltre uno spazio dedicato alla vendita del numero di Vogue Italia di ottobre con protagonista Isabella Rossellini, che dopo il suo talk sarà disponibile per un'attività di firma copie.

Diverse le attività collaterali organizzate in occasione di Forces of Fashion. Dal 19 al 22 ottobre, sarà possibile, grazie a una speciale collaborazione con Marsilio Arte e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, visitare la mostra “Helmut Newton. Legacy”, che aprirà al pubblico il 18 ottobre all’Ara Pacis, in compagnia di Francesca Marani, Senior Photo Editor di Vogue Italia: un’occasione unica per tutti gli appassionati di fotografia di moda. I biglietti per partecipare all'evento sono in vendita sul minisito di Forces of Fashion.

Dal sostegno di Maison Valentino a Forces of Fashion nasce “What should I wear? Make a fashion statement” una Styling Session a cura di Vogue Italia che vede anche la speciale partecipazione di un gruppo di studenti di moda e styling provenienti da sette scuole del territorio. L’evento si terrà nella Boutique di Valentino in Piazza di Spagna, in compagnia di Marta Oldrini, Fashion Market Editor di Vogue Italia e Michela D'Angelo, Stylist e Fashion Consultant.