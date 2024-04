"Voci nel vento" spettacolo teatrale per raccontare i 200 anni di storia del Cimitero Monumentale del Verano

“1808-2024 Voci nel vento” è un progetto pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) realizzato dagli studenti dell'Istituto Superiore Statale Cine Tv Rossellini, curato da Io Sono Aps, vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina”, promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zétema Progetto Cultura ed Ama Spa - Cimiteri Capitolini.

Nello spettacolo, che si terrà il 12 aprile, con due repliche della durata di 90 minuti circa, gli studenti interpreteranno celebri personaggi della letteratura, del cinema e della storia italiana, tra i quali Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Moniva Vitti, Vittorio Gassmann, Aldo Fabrizi, Gianni Rodari, Mameli, Garibaldi.

L’Audioguida, il cui lancio è previsto per il 25 maggio prossimo, sarà invece l’occasione per gli studenti di cimentarsi anche come tecnici del suono, oltre che come autori e attori radiofonici, gestendo le registrazioni audio, il mixaggio e la post-produzione.

L’Audioguida sarà successivamente disponibile gratuitamente presso il cimitero e accessibile a tutti i visitatori attraverso un QR Code, posizionato su una segnaletica dedicata posta all'ingresso, comprensiva anche di codice braille, compatibilmente con le autorizzazioni del cimitero.

Per i ragazzi del Rossellini questo progetto sarà un'occasione unica non solo per mostrare il proprio talento e imparare nuove competenze, anche in una prospettiva professionale (ricercatori, visite guidate, esperti museali, creatori di documentazione per spazi museali, etc.), ma anche di lasciare un'impronta tangibile nella memoria storica del cimitero, permettendo ai visitatori di scoprire in un modo nuovo e coinvolgente la storia e la cultura custodite nel Cimitero Monumentale del Verano.

La passeggiata teatrale ha la durata di 1h30m, compreso soste e spostamenti. La prenotazione è gratuita via email (info@associazioneiosono.it), massimo 40 posti a spettacolo.