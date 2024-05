"Voci nel Vento", inaugurazione dell'audioguida al Cimitero monumentale Verano

Il 25 maggio, nell’ambito della rassegna dedicata alla Settimana dei Cimiteri Storici Europei, presso il Monumentale del Verano sarà presentata l’audioguida Voci nel Vento. Il Monumentale, oltre ad essere un luogo di sepoltura di personaggi illustri, con il suo patrimonio di opere d’arte, è un vero e proprio museo di inestimabile valore storico-artistico e di storia della cultura dalla metà dell’Ottocento sino a tutto il Novecento.

Voci nel Vento è un progetto pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) degli studenti dell'Istituto Superiore Statale Cine Tv Rossellini.

Curato dall’Associazione Io Sono Aps, vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina”, è promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zétema Progetto Cultura ed Ama Spa - Cimiteri Capitolini.

Sotto la guida di Federica Chiusole e Alessandra Evangelisti, autrici del percorso, i ragazzi e le ragazze dell’istituto Superiore Rossellini si sono cimentati con grande impegno nella realizzazione del progetto che prevedeva la messa in scena di uno spettacolo teatrale itinerante, presentato il 12 aprile scorso e, successivamente, nella produzione dell’omonima audioguida, di cui hanno curato anche le registrazioni audio, il mixaggio e la post-produzione.

L’audioguida, come la passeggiata teatrale, è un appassionante racconto a più voci che accompagnerà i visitatori alla scoperta di una parte del Monumentale del Verano.

Tra i personaggi celebri raccontati, Roberto Rossellini e Vittorio Gassman, Silvio D’amico e Teresa Talotta Gullace (la cui storia ha ispirato “Roma Città Aperta”), ma anche Goffredo Mameli e il pittore Filippo Severati. Avvalendosi della precisa ricostruzione storica di Cristina Cassese, Voci nel Vento è stata pensata per avvicinare la cittadinanza a questo importante patrimonio culturale e storico collettivo attraverso storie emozionanti e coinvolgenti.

L’audioguida sarà disponibile per i cittadini in forma gratuita e permanente. I visitatori potranno fruirne con il proprio smartphone con connessione internet attiva e auricolari scansionando il QR Code posto all’Ingresso Monumentale del Verano.