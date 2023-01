Viviana Casanova al Room 26

Notte da Casanova al Room 26, sulla cui console regnerà la super guest Viviana Casanova nella serata di sabato 21 gennaio. Ospiti e party d’eccezione, come l’amato Samsara On Tour che aprirà il weekend nella serata di venerdì 20 gennaio. Come sempre non mancheranno i dj di casa, con la commercial music di Fabio Angeli, resident insieme alla coppia Mattia Olivi e Lorenzo Barbera nella serata di venerdì e le sonorità house del sabato sera con Miki Stentella, il tutto sempre con la direzione artistica di Neon.

Cos’è il Samsara on Tour?

La gioia delle danze in apertura del weekend, è di piena responsabilità salentina, grazie al ritorno nella capitale del party Samsara On Tour. Punto di riferimento e fenomeno inarrestabile della notte, il Samsara è un concetto che ha letteralmente sovvertito l'idea di beach party, trasformando l'evento in un vero e proprio caso mediatico che ha girato le migliori piazze dance italiane e d'Europa, mixando tutto il meglio della musica commerciale, dentro e fuori dai confini musicali italiani. Un appuntamento da non perdere per tutti i beach lovers del Paese, che si godranno l'intrattenimento proposto dal

party-simbolo all'estero della movida nata sulle splendide spiagge salentine. Così facendo, il Samsara on Tour porta nei locali della penisola – anche in inverno -, una carica di emozioni autentiche, figlie del mare azzurro e della dorata sabbia del Salento, illuminata dal sole del sud. Sono proprio queste le caratteristiche che ogni anno investono di musica le migliaia di turisti che scelgono il Samsara come meta insostituibile, sinonimo di divertimento.

Chi è Viviana Casanova?

Eleganza, ritmo e versatilità sono i tre valori che definiscono Viviana, nel vero stile di Casanova, con una musica che è ammaliante come pochi altri al mondo. A metà strada le sue origini, dal Cile, e la sua attuale residenza, in Spagna, Viviana è cresciuta circondata da influenze musicali differenti. Dalla mamma ha ereditato l'amore per il blues, il jazz e la bossanova, da cui è partita per poi indagare in suoni molto più elettronici. La passione per la musica l'ha portata ad essere resident di diversi club e locali internazionali, dove ha acquisito esperienza per diversi anni, con migliaia di sessioni notturne. Notte dopo notte ha sviluppato il suo stile personale con una profonda tecnologia esplosiva e in stile house, con una forte presenza di influenze funk e hip-hop e questo l'ha portata a indagare in seguito, ancor di più nella musica elettronica. Il punto di svolta è stato nel 2016, quando la sua qualità dietro ai piatti non è passata inosservata, guadagnandosi un'importante residenza mensile al Pacha di Barcelona e poi, qualche anno dopo, per far parte delle feste del B Club, come residenza nel MUNICIPIO di Barcellona. Nel 2019 Viviana è entrata a far parte della famiglia “elrow”, come nuova residente delle feste elrow in tutto il mondo. Si è esibita in diversi club e festival emblematici come i party best di Barcellona, Brunch in the Park (BCN), Fabrik (Spagna), Labyrinth Club (BE), Straf Werk (NL), WHP (Manchester, UK), Origen Fest (Maiorca), Industrial Copera (Spagna), Wake Up Sala Pelícano (Galizia), Blue Marlin Ibiza (Ibiza) e tanti altri. Il 2020 è stato un anno di evoluzione per Viviana, creando “Vassnova”, una squadra progetto per sessioni di Breaks, Elettronica e House che è mutato in etichetta per la sua musica. L'uscita di "Long Road" segna il suo debutto come producer e fa da apripista a quelle che saranno le prossime referenze dell'etichetta.