Sabato 22 aprile, alle 11, il VIVE, presenta un evento per adulti. Si tratta di "Arte e Storia al servizio di tutti - Esperienza tattile al Vittoriano", una visita tattile in programma alle 11.

Visita tattile per adulti al Vittoriano

Una guida esperta in accessibilità museale coinvolge i visitatori in esplorazioni sensoriali degli spazi e delle opere del Vittoriano. Il percorso prende avvio dalla cancellata in stile Liberty su Piazza Venezia, prosegue con il basamento della statua equestre di Vittorio Emanuele II, per scoprire le caratteristiche fisiche del marmo botticino e le storie rappresentate.

Di qui si giunge alla conoscenza spaziale del Piazzale del Bollettino, delimitato dalla forma curvilinea del Sommoportico, fino all’esplorazione del blocco di roccia del Monte Grappa. Il percorso è stato sviluppato anche in collaborazione con UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per rendere il VIVE sempre più accessibile e inclusivo.