Vivaldiana, il concerto che ripercorre la vita di Vivaldi

Il nome di Antonio Vivaldi, la sua storia e le sue musiche, sono indissolubilmente legati a Venezia, e in particolare a una istituzione, l’Ospedale della Pietà, come viene chiamato da oltre sei l’antico Istituto degli esposti, che oggi esiste ancora sotto il nome di Istituto provinciale per l’infanzia "Santa Maria della Pietà". A questa istituzione Vivaldi dedica gran parte della sua vita.

Nato a Venezia il 4 marzo del 1678, è il primo figlio di Giovanni Battista, validissimo violinista della cappella di San Marco e Camilla Calicchio. La tradizione vuole che la madre lo abbia partorito in condizioni di vita precarie, da qui la promessa di dedicare la vita del figlio a Dio. Non ci sono documenti certi che testimoniano questa promessa, però Antonio Lucio Vivaldi, nel 1693, inizia il percorso per diventare sacerdote. Il 1703 è un anno fondamentale per lui: viene ordinato sacerdote e diventa insegnante di violino all’Ospedale della Pietà. È Francesco Gasparini, il maestro del choro di quegli anni, a invitare i governatori della Pietà a prendere in considerazione le abilità del giovane Vivaldi. La musica fa parte della vita di Antonio Vivaldi da sempre. Probabilmente ha studiato violino con il padre prima e con Giovanni Legrenzi poi; grazie agli ingaggi del padre, il giovane Vivaldi ha modo di conoscere molti musicisti, ma soprattutto di ascoltare vari tipi di composizioni. Il talento del giovane colpisce quindi i governatori della Pietà che lo ingaggiano anche come maestro di viola nel 1704.

Insegnava alle figlie del choro ogni tipo di strumento ad arco, anche il violoncello, la viola d’amore e il contrabbasso, comprava loro gli strumenti e le corde, ma soprattutto scriveva per loro, calibrando la composizione sulla base delle loro capacità.

Nel 1900 inizia la riscoperta delle sue composizioni, che sono molto numerose e molte delle quali scritte appositamente per le figlie del choro. Su tutte, ricordiamo i concerti scritti per la sua allieva più dotata, Anna Maria “dal violin”, nonché la figlia della Pietà più nota. Non avendo un cognome, come tutte le figlie della Pietà, ognuna delle musiciste veniva identificata con lo strumento suonato, oppure dal registro vocale nel caso delle coriste. Le figlie del choro, inoltre, erano avvolte da un’aura di mistero: vestite di rosso, il colore dell’Ospedale, rimanevano confinate nelle cantorie, nascoste alla vista degli spettatori da alte grate dorate in ferro battuto, caratterizzate dal motivo decorativo del fiore di melograno, simbolo iconografico dell’Immacolata, considerata la patrona delle giovani artiste.

Vivaldiana è una straordinaria rassegna ideata da HT Classical che ripercorre in una serie di concerti, questo è il primo, le tappe salienti della vita di A. Vivaldi alla riscoperta delle meravigliose composizioni create per le figlie di "Choro", ma anche dell'incredibile repertorio operistico.



Il concerto sarà eseguito con strumenti storici (on period instruments)

SINFONIA "IL CORO DELLE MUSE" in Sol maggiore RV 149

CONCERTO PER VIOLA D'AMORE in Re minore RV 394

CONCERTO PER VIOLINO, OBOE E ORGANO in Do maggiore RV 554

MAGNIFICAT in Sol minore RV 611

HT Classical Baroque Soloists



Produzione Esecutiva: Giovanni Del Monte

Coordinamento Artistico della Rassegna: Giovanni Del Monte

Segreteria di Produzione: Dr.ssa Sandra Cappello

Progetto e Coordinamento Editoriale: Eraclea Edizioni