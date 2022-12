"Viva la Befana", corteo storico folcloristico con i Re Magi

Figuranti con gruppi di rievocazione storica, cavalli, bande musicali sfileranno in via della Conciliazione, fino a piazza San Pietro, il 6 gennaio. Torna, così, la manifestazione "Viva la Befana" che ha come obiettivo principale quello di tenere viva la tradizione dell'Epifania valorizzandone gli aspetti religiosi e folcloristici.

Dopo l'Angelus i Re Magi, in corteo, si recheranno dal Papa per porgere i tradizionali doni.

La partecipazione, completamente gratuita, è aperta a tutti. L'evento "Viva la Befana" vuole far conoscere le radici delle nostre famiglie, presentando al grande pubblico storia, cultura, tradizioni prodotti e risorse dei territori italiani.

I Comuni protagonisti del corteo sono designati dal Comitato Organizzatore Serventi dopo una scrupolosa valutazione delle candidature inviate. Possono richiedere di fare parte del Comitato Organizzatore, genitori, nonni, insegnanti, professionisti, enti, associazioni, aziende, secondo il regolamento che ne stabilisce l’attività di volontariato.

Maggiori informazioni sul sito: www.vivalabefana.com. Foto dalla pagina Facebook di Viva la Befana.