"Viva il cinema" a Santa Maria della pietà

Fra luglio e agosto, Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma realizzeranno una nuova iniziativa, promossa da Roma Capitale, che porterà la settima arte nelle periferie della Capitale, con tre diverse arene cinematografiche per un totale di quarantaquattro proiezioni gratuite introdotte da alcuni fra i più autorevoli e applauditi protagonisti del cinema italiano.

Si inizia dal 4 al 18 luglio a Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI Municipio), mentre dal 5 fino al 19 luglio sarà allestito lo spazio all’aperto nella zona di Corviale, presso la Biblioteca Renato Nicolini (XI Municipio), per chiudere nel comprensorio di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio) dal 20 luglio al 3 agosto.

Il programma dell'arena di Santa Maria della Pietà

Giovedì 20 luglio h. 21

IL TRADITORE

di Marco Bellocchio, Italia, Francia, Germania, Brasile, 2019, 148’

Venerdì 21 luglio h. 21

LA PAZZA GIOIA

di Paolo Virzì, Italia, Francia, 2016, 116’

Domenica 23 luglio h. 21

PADIGLIONE 25 – DIARIO DEGLI INFERMIERI

di Massimiliano Carboni, Italia, 2016, 80’

Lunedì 24 luglio h. 21

BASILICATA COAST TO COAST

di Rocco Papaleo, Italia, 2010, 105’

Martedì 25 luglio h. 21

AMERICANO ROSSO

di Alessandro D’Alatri, Italia, 1991, 97’

Mercoledì 26 luglio h. 21

LO SQUALO

di Steven Spielberg, Stati Uniti, 1975, 124’

Giovedì 27 luglio h. 21

QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA

di Billy Wilder, Stati Uniti, 1955, 105’

Venerdì 28 luglio h. 21

SOLE A CATINELLE

di Gennaro Nunziante, Italia, 2013, 90’

Sabato 29 luglio h. 21

FA’ LA COSA GIUSTA

di Spike Lee, Stati Uniti, 1989, 120’

Domenica 30 luglio h. 21

MAMMA MIA!

di Phyllida Lloyd, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, 2008, 109’

Lunedì 31 luglio h. 21

IL POSTINO

di Michael Radford, Italia, 1994, 109’

Martedì 1° agosto h. 21

CACCIA AL LADRO

di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1955, 106’

Mercoledì 2 agosto h. 21

VACANZE ROMANE

di William Wyler, Stati Uniti, 1953, 119’

Giovedì 3 agosto h. 21

A CASA TUTTI BENE

di Gabriele Muccino, Italia, 2018, 105’