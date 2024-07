"Viva il Cinema!", torna l'arena all'aperto a Corviale

Il cinema all'aperto raggiunge anche Corviale, a partire da lunedì 15 luglio, infatti, tornerà la seconda edizione di "Viva il Cinema!", l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, nell’ambito dell’Estate Romana, iniziativa già in corso al Parco degli Acquedotti con Roma Cinema Arena, a Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà con “Viva il cinema!” e alla Casa del Cinema nel Teatro all’aperto Ettore Scola.

Le proiezioni e gli incontri sono sempre ad ingresso gratuito realizzati dalla Fondazione Cinema per Roma. Dieci sono i titoli in programma, dal 15 al 24 luglio, sempre alle 21,15. Fra gli ospiti ci saranno Matteo Rovere, che inaugurerà la rassegna con il suo terzo lungometraggio, Veloce come il vento, mentre martedì 16 il pubblico potrà incontrare Flavia Mastrella e Antonio Rezza che presenteranno una delle loro opere più recenti, Samp. Domenica 21 luglio, Giovanni Veronesi introdurrà la proiezione de Il marchese del Grillo di Mario Monicelli; infine, martedì 23, Francesco Bruni e Filippo Scicchitano saliranno sul palco prima della proiezione di Scialla! (Stai sereno).

L’arena di Corviale è organizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma nell’ambito della seconda edizione di “Viva il Cinema!”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali nell’ambito dell’Estate Romana, che porta la Settima Arte nelle periferie della città. Il progetto “Viva il Cinema!”, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR rientra tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2-Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane.

Il programma giorno per giorno di "Viva il Cinema" a Corviale

Lunedì 15 luglio

VELOCE COME IL VENTO di Matteo Rovere, Italia, 2016,119’

Introduce Matteo Rovere



Martedì 16 luglio

SAMP di Flavia Mastrella, Antonio Rezza, Italia, 2020, 78’

Introducono Flavia Mastrella e Antonio Rezza



Mercoledì 17 luglio

IL GLADIATORE di Ridley Scott, Stati Uniti, Regno Unito, 2000, 155’



Giovedì 18 luglio

FREAKS OUT di Gabriele Mainetti, Italia, Belgio, 2021, 141’



Venerdì 19 luglio

SOLE A CATINELLE di Gennaro Nunziante, Italia, 2013, 90’



Sabato 20 luglio

UN SACCO BELLO di Carlo Verdone, Italia, 1980, 93’



Domenica 21 luglio

IL MARCHESE DEL GRILLO di Mario Monicelli, Italia, Francia, 1981, 135’

Introduce Giovanni Veronesi



Lunedì 22 luglio

LO SQUALO di Steven Spielberg, Stati Uniti, 1975, 124’



Martedì 23 luglio

SCIALLA! (STAI SERENO) di Francesco Bruni, Italia, 2011, 95’

Introducono Francesco Bruni e Filippo Scicchitano



Mercoledì 24 luglio

PANE, AMORE E... di Dino Risi, Italia, 1955, 96’