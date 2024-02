Viva coronari - tour degli antiquari

Il tour degli antiquari che ancora oggi abitano la via sarà organizzato nell’ambito di “Viva Coronari. La strada dei sogni”, progetto di valorizzare culturale di Via dei Coronari ideato da Alessia Simonetti e a cura di Viva Project che nel 2023 ha dato vita a due mostre di arte diffusa e ad una performance sulla via con il Patrocinio del Municipio Roma I.

Un'occasione per immergersi nell'atmosfera unica di uno dei quartieri più affascinanti di Roma accompagnati da una storica dell’arte e da un guida esperta che ha vissuto la storia di Via dei Coronari, in quanto co-fondatore dell’ex Associazione di Via dei Coronari nel 1959.

Durante il tour, i partecipanti esploreranno Via dei Coronari e le sue botteghe d'antiquariato, potranno ammirare splendidi oggetti, opere d'arte e gioielli unici e ascoltare le storie degli antiquari, alcuni dei quali mostreranno il loro materiale di archivio come fotografie, riviste e giornali dell'epoca.

A seguire, ci sarà un momento di convivialità da Ciao con la proiezione esclusiva di video su via dei Coronari e sugli antiquari realizzati dal collettivo di VIVA Project. Ogni ospite riceverà una delle cartoline d'artista realizzate da Giulia Maria Belli, Marta Grisolia e Benedetta Reale per “VIVA Coronari. La strada dei sogni “.

Un momento di confronto e un'esperienza unica nel cuore di Roma per a immergersi nella bellezza del passato.



Viva, nato dalla visione di Alessia Simonetti e Isabella Vallelunga, è il collettivo che si impegna nella realizzazione di mostre e iniziative culturali. Tra le aspirazioni del collettivo vi è la valorizzazione del patrimonio locale, con l'intento di trasformare il territorio in un palcoscenico vivace e fonte di ispirazione, mantenendo sempre aperti nuovi orizzonti di sviluppo culturale e sociale.



Partenza alle ore 11.00 da Piazza di Tor Sanguigna per proseguire su Via dei Coronari. Il biglietto per partecipare al tour è di soli 14 euro e include l'utilizzo degli auricolari, vi raccomandiamo di raggiungere il punto di incontri almeno 10 min prima. Pranzo ore 13:00 (costo variabile tra 10 e 13 euro a seconda del menù selezionato, pagamento sul posto). Per maggiori informazioni scrivere a progettiviva@gmail.com - IG @VivaProject