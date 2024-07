Vittoriano: visite gratuite al cantiere di restauro delle sculture del prospetto principale

VIVE–Vittoriano e Palazzo Venezia propone nuove visite gratuite al cantiere di restauro delle sculture sul prospetto principale del Vittoriano. Tre sono i nuovi appuntamenti in programma nei mesi estivi: il 12 luglio, l’8 agosto ed il 12 settembre 2024.

Appuntamento sempre alle 10, per salire sui ponteggi, vedere da vicino le opere, e al tempo stesso verificare l’eccellenza italiana nel settore del restauro in linea con il modello del cantiere “aperto” – visibile al pubblico in tutte le fasi di lavoro grazie ad un sistema di ponteggi trasparenti – già adottato in occasione dell’intervento sull’Altare della Patria.

Diretto da Edith Gabrielli ed eseguito da Susanna Sarmati, il restauro delle sculture del Vittoriano è realizzato grazie al contributo di Bvlgari, a conferma del forte legame della Maison con la città di Roma ed il suo inestimabile patrimonio. Un’iniziativa di alto rilievo culturale, volta alla tutela e alla valorizzazione della decorazione scultorea del monumento, realizzata all’inizio del Novecento, da alcuni dei più importanti artisti del panorama nazionale.

Terminato il restauro della fontana con Il Mar Tirreno di Pietro Canonica, gli operatori mettono ora mano alle altre sculture del prospetto principale: la fontana in marmo con Il Mare Adriatico del milanese Emilio Quadrelli, i due gruppi in bronzo dorato con Il Pensiero di Giulio Monteverde e L’Azione di Francesco Jerace, alti 10 metri, e infine i pennoni di Gaetano Vannicola con le Vittorie di Edoardo Rubino e Edoardo De Albertis, entrambe poggianti sulla prua di un’antica nave romana.

Le visite – che rientrano fra le iniziative educative del VIVE-Vittoriano e Palazzo Venezia affidate dall’Istituto ad Opera Laboratori Fiorentini – rappresentano una delle proposte di punta dell’ampia offerta culturale promossa dal VIVE e rivolta ad un pubblico ampio e differenziato per promuovere la conoscenza di un patrimonio unico al mondo. Le visite sono gratuite e riservate ad un massimo di 15 persone a turno previa prenotazione inviando richiesta a: vi-ve.edu@cultura.gov.it