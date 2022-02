Vittoriano e Palazzo Venezia: visite animate e percorsi per famiglie con bambini

Nei weekend di febbraio e di marzo il VIVE (nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia diretto da Edith Gabriell) metterà a disposizione di famiglie e bambini i percorsi di visita già attivi nei mesi scorsi e incrementerà ulteriormente il proprio programma con tre importanti novità.

Storie da sfiorare per adulti – Percorso tattile al Lapidarium di Palazzo Venezia

In questa speciale passeggiata nel loggiato superiore di Palazzo Venezia, condotta da educatori con competenze specifiche in accessibilità museale, l'esperienza tattile e sinestetica diventerà occasione di conoscenza dei capolavori dell’arte classica, medievale e rinascimentale del Lapidarium. Un racconto immersivo e inclusivo pensato per il pubblico normovedente, non vedente e ipovedente che coinvolgerà i partecipanti - adulti, ma anche famiglie con bambini - in un’attività di immaginazione guidata, oltre che dalla parola, anche da suggestioni tattili, sonore e olfattive. Il giardino ritrovato Tra ortensie, pini, magnolie e un magico boschetto di acanti, una speciale narrazione teatrale accompagnerà grandi e piccini alla scoperta di un giardino antichissimo, dove un tempo passeggiarono papi, diplomatici e artisti, residenti o illustri ospiti di Palazzo Venezia. Una storia dentro la Storia per immaginare viaggi avventurosi, imprese incredibili e curiosità tutte ancora da svelare.

VIVE in LIS

Una visita guidata in LIS che si snoderà tra le architetture rinascimentali di Palazzo Venezia e la modernità del Vittoriano, alla scoperta delle vicende storiche e artistiche che hanno trasformato questi luoghi in vere e proprie icone nel cuore della città di Roma. A grande richiesta, inoltre, torneranno i percorsi di visita: Otto meraviglie a Palazzo Venezia, alla scoperta degli spazi e delle meraviglie racchiuse nel Museo di Palazzo Venezia; Camicie rosse e code di crine, per conoscere la vita e le imprese dei protagonisti del Risorgimento; Cartoline da Palazzo Venezia, lo speciale percorso animato dedicato alla scoperta di Palazzo Venezia; Vittoriano nel tempo tra arte e architettura, una visita suggestiva per esplorare i grandi spazi del Vittoriano e ripercorrerne la storia. I quattro percorsi saranno accessibili anche in LIS – Lingua dei segni italiana e condotti da guide e educatori sordi specializzati. Tra le tantissime attività messe nuovamente a disposizione di famiglie e bambini figura anche la visita guidata VIVE in una mappa, per raccontare l’identità del nuovo Istituto e per ripercorrere le vicende storiche e artistiche che hanno trasformato questi luoghi in vere e proprie icone nel cuore della città di Roma.

Le attività rivolte alle famiglie e le attività accessibili – visite animate in LIS e percorsi tattili – sono incluse nel biglietto d’ingresso, fino a esaurimento posti.

Per informazioni inviare una mail a: vi-ve.edu@beniculturali.it. Le attività hanno una durata di 2 ore. I visitatori sono invitati a presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’attività nel punto d’incontro in via del Plebiscito, n. 118. Le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid-19.

Il programma delle visite animate e percorsi per famiglie con bambini

Sabato 19 febbraio 2022

11.00 - VIVE in una mappa

15.30 - Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

Domenica 20 febbraio 2022

11.00 - VIVE in una mappa

15.30 - Cartoline da Palazzo Venezia

Sabato 26 febbraio 2022

11.00 - VIVE in una mappa

11.30 - Vittoriano nel tempo tra arte e architettura in LIS

15.30 - Cartoline da Palazzo Venezia in LIS

15.30 - Camicie rosse e code di crine

Domenica 27 febbraio 2022

11.00 - VIVE in una mappa

15.30 - Otto meraviglie a Palazzo Venezia

Sabato 5 marzo 2022

11.00 - VIVE in una mappa

15.30 - Cartoline da Palazzo Venezia

Domenica 6 marzo 2022

11.00 - VIVE in una mappa

15.30 - Cartoline da Palazzo Venezia

Sabato 12 marzo 2022

11.00 - VIVE in una mappa

15.30 - Camicie rosse e code di crine

Domenica 13 marzo 2022

11.00 - VIVE in una mappa

15.30 - Otto meraviglie a Palazzo Venezia

Sabato 19 marzo 2022

11.00 - Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

15.30 - Il giardino ritrovato

Domenica 20 marzo 2022

11.00 - Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

15.30 - Il giardino ritrovato

Sabato 26 marzo 2022

11.00 - VIVE in una mappa

11.30 - Otto meraviglie a Palazzo Venezia in LIS

15.30 - Camicie rosse e code di crine in LIS

16.00 - Storie da sfiorare per adulti - Percorso tattile al Lapidarium di Palazzo Venezia

Domenica 27 marzo 2022

11.00 - VIVE in una mappa

11.30 - VIVE in LIS – Visita guidata adulti

15.30 - Camicie rosse e code di crine

16.00 - Storie da sfiorare per famiglie – Percorso tattile al Lapidarium di Palazzo Venezia