"Vite ribelli" di e con Barbasophia alla Casa del Jazz

Giovedì 16 maggio, alle ore 18, con replica alle ore 21, nell’ Auditorium di Casa del Jazz, I Concerti nel Parco presenta in Prima a Roma “Vite Ribelli” di e con Matteo Saudino in arte Barbasophia, ultimo appuntamento primaverile del festival I Concerti nel Parco,in collaborazione con Casa del Jazz, prima dell’inizio della grande kermesse estiva, I Concerti nel Parco, Estate 2024.

Matteo Saudino Professore, attivista, youtuber e scrittore,dopo anni, in giro per l’Italia a fare seguitissime “lezioni” di filosofia aperte al pubblico, Matteo Saudino, aka Barbasophia, fa un passo in più e porta la sua esperienza, la sua empatia e la sua capacità comunicativa in teatro. Ne è nato così, da un’idea di Chiara Foà, un vero e proprio spettacolo che ha preso vita grazie alla regia di Milo Scotton, che ha immaginato la costruzione di una grande pira, quella sulla quale sono bruciati tanti ribelli, alle luci avvolgenti ed evocative di Andrea Violato e alla produzione di Produzioni Fuorivia

Fare filosofia è da sempre un'attività ribelle: si fonda sul dubbio, su un uso critico del pensiero, è in grado di generare bellezza e crescita, ma anche disorientamento e inquietudini. Ragionare in modo libero, significa mettere in discussione sé stessi e il mondo in cui si vive con le sue presunte certezze, è un vero e proprio atto di ribellione rispetto alla mediocrità del vivere in modo anonimo e conforme ad ogni tipo di potere, il quale preferisce avere di fronte a sé persone pigre e passive, sempre pronte ad obbedire.

Lo spettacolo rende omaggio alla forza esplosiva del pensiero, attraversa le storie di cinque vite ribelli, di cinque atti di ribellione intellettuale che testimoniano la forza creativa e liberatoria della filosofia come modo di stare al mondo. Dalla scelta di Ipazia di immergersi nel mondo della matematica e di osservare le stelle sfidando ogni fondamentalismo religioso al coraggio di Democrito di affermare che tutto è materia e che la felicità risiede nel vivere liberi dalla paura e dal dolore; dal furore con cui Giordano Bruno ama la natura sostenendo che Dio coincide con l’universo infinito all’intraprendenza con cui Olympe de Gouges abbandona la provincia francese per Parigi, dove proclamerà la Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina; per giungere infine al cospetto di Socrate, il filosofo e il ribelle per antonomasia, colui che in punto di morte si ribella all’ingiustizia della sua condanna continuando a rispettare le leggi della città di Atene.

Matteo Saudino Professore, attivista, youtuber e scrittore. Nato a Torino, insegna Filosofia e Storia allo storico liceo Gioberti del capoluogo piemontese e ha collaborato con l'Università di Torino come docente di Istituzioni Politiche alla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti (SISS). Nel suo canale Youtube (oltre 317 mila iscritti e 47 milioni di visualizzazioni di adulti e molti ragazzi) e nel suo podcast Pensiero Stupendo, la filosofia e la storia vengono affrontate come incontro col contemporaneo, strumenti per ragionare sulla società, sulla politica, sulle istituzioni e sull'istruzione, sui diritti e sulla giustizia sociale, perché "fare filosofia -come ripete sempre Saudino- è un atto di ribellione". Alcune sue pubblicazioni: - Crescere cittadini (Pearson-Paravia 2007) - Il Prof fannullone: Appunti di una coppia di insegnanti ribelli nell'esercizio del mestiere più antico del mondo (o quasi) (2017) con Chiara Foà - La filosofia non è una barba (Vallardi, 2020) - Ribellarsi con filosofia. Scopri con i grandi filosofi il coraggio di pensare (Vallardi, 2022) - Scuolitudine con Chiara Foà (EDEA editore, 2022) - Sofia Express. Un incredibile viaggio alla scoperta della filosofia. (Salani, 2023) -Prima Filosofare. Storia, attualità, domande della filosofia. Vol 1-2-3 (Laterza, 2024) - Star Wars e la Filosofia: i grandi concetti del pensiero spiegati con Darth Vader, Yoda, la Principessa Leia e gli altri (Vallardi, 2024)

Milo Scotton

Ha rappresentato piu? di 4.000 spettacoli in 20 anni di tourne?e in tutta Europa. La sua formazione comprende, oltre agli studi all'Ecole Nationale de Cirque di Montre?al, l'Accademia “Dell'Arte” Dinamico drammatica della California dove ha studiato l'arte dell'attore e la regia teatrale. Primo italiano tra le fila del “Cirque du Soleil” tra il 2000 e il 2002, dal 2007 al 2017 i suoi spettacoli sono prodotti dalla Casa del Teatro di Torino. Tra il 2003 e il 2015 crea 7 spettacoli per la sua compagnia. Nel 2016 si diploma in un Master di “Scrittura Drammaturgica del Movimento” presso ESAC e CNAC (Bruxelles e Chalons), i due circo centri di formazione di Circo Contemporaneo piu? famosi in Europa. Da allora ha realizzato come autore e regista 30 spettacoli di successo per grandi e piccole compagnie, e? stato Consigliere Artistico della Fondazione Vertigo e Direttore Artistico della Piccola Scuola di Circo di Milano. Una sua creazione scritta per un attore comico e? stata selezionata per due anni consecutivi allo “United Solo Festival” di Broadway. Lavora tra il 2015 e il 2019 come coreografo acrobatico nel programma televisivo Italia's got Talent e collabora come regista ad una produzione della compagnia italiana di circo aereo "Sonics". Nel 2018 fonda la sua nuova identita?: la compagnia ArteMaki?a, da subito protagonista delle scene italiane e sostenuta dal MiC come compagnia di produzione e innovazione di circo contemporaneo. Socio Fondatore di ACCI, (Associazione Circo Contemporaneo Italia), la sua attivita? istituzionale comprende la Direzione Artistica dello Young Circus Festival e della Chapitombolo Academy, progetto di circo rurale, per portare ai giovani che vivono nelle campagne un'identita? culturale autonoma.