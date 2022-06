"Vista da qui - la democrazia", festival di libri e di idee

Il 16, 23 e 30 giugno la periferia di Cinecittà-Don Bosco torna ad accendersi con tre giorni gratuiti di incontri e presentazioni di libri dedicati al tema della democrazia e alle sue molteplici sfaccettature.

Undici in tutto i volumi con gli autori e le autrici chiamati a raccolta dall’Associazione daSud per un confronto nel merito in occasione del suo Vista da qui, festival di libri e di idee alla sua seconda edizione che si svolgerà a partire dalle ore 18:30 nella cornice all’aperto di ÀP, l’Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti al civico 83 di Via Contardo Ferrini.

«La guerra, il trentennale delle stragi, la pandemia. Tre avvenimenti - dichiara il presidente di daSud, Danilo Chirico - che avrebbero dovuto rappresentare l’occasione di una grande e complessa discussione pubblica sulla democrazia e l’esercizio dei diritti. Una discussione all’altezza dei problemi e delle sfide che ci si pongono davanti. La scuola, l’educazione, il lavoro sociale, la giustizia riparativa, le migrazioni, la cultura e la lotta alle mafie. Con “Vista da qui - La democrazia” offriamo uno spazio di discussione e confronto per una necessaria e urgente ripoliticizzazione dei processi democratici».

Protagonisti del primo giorno di “Vista da qui - La democrazia” saranno: Marcello Fois con “L’invenzione degli italiani. Dove ci porta Cuore” (Einaudi, 2021); Valentina Brinis con “Come onde del mare. Diario di bordo di un’esperienza umanitaria” (Castelvecchi, 2022); Giovanni Bianconi con “Un pessimo affare” (Solferino, 2022); Rosario Mastrota con “Manualetto senza titoli” (Porto Seguro, 2022).

Animeranno invece il secondo giorno di festival: Federico Raponi con “Quando il fumo si dirada. Momenti di una vita tra politica, arte e cultura partigiane” (StreetLib, 2020); Paola Ziccone con “Verso Ninive. Conversazioni su pena, speranza, giustizia riparativa” (Rubbettino, 2021) scritto insieme al neo presidente della CEI Matteo Zuppi; Patrizia Luongo e Andrea Morniroli con “Rammendare. Il lavoro sociale ed educativo come leva per lo sviluppo” (Donzelli, 2022), scritto insieme a Marco Rossi-Doria; Enzo Ciconte con “Classi pericolose. Una storia sociale della povertà dall'età moderna a oggi” (Laterza, 2022).

Chiuderanno infine la rassegna: Andrea Sceresini e Lorenzo Giroffi con “Ucraina. La guerra che non c’era” (Baldini+Castoldi, 2014); Maurizio Ribichini con uno speciale del format “La Stanza” a cura del collettivo Magville sul fumetto “In Italia sono tutti maschi” di Sara Colaone e Luca De Santis (Oblomov Edizioni, 2008); Giacomo Bendotti con la graphic novel “Falcone e Borsellino” (BeccoGiallo, 2022).

Ad arricchire il festival ci saranno le letture di Dalila Desirèe Cozzolino e Andrea Cappadona di Compagnia Ragli che chiuderanno la giornata del 16 giugno, la mostra di fumetto “Falcone e Borsellino” con le tavole tratte dal volume illustrato da Giacomo Bendotti e infine lo spettacolo teatrale “L’esercito della lupara” di e con Alessandro Pera che chiuderà la terza e ultima giornata.

Protagonista a “Vista da qui - La democrazia” anche la Realtà Aumentata con “Le stanze dell’antimafia”: la virtual room che ospita una linea di prodotti dedicata all’e-learning e all’approfondimento con mappe, testi, immagini e suoni trasformati per essere fruiti in modalità immersiva. Grazie all’unione tra app digitale e libro cartaceo sarà possibile esplorare i contenuti del festival in Virtual Reality e Augmented Reality.

Realizzato con il contributo dell’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio, il Festival è organizzato con il supporto di Fondazione Haiku Lugano e di Fondazione Paolo Bulgari e Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito della più ampia progettazione di Tornasole, cantiere di innovazione pedagogica a Roma Est. Inoltre ha ottenuto il patrocinio del Municipio Roma VII guidato dal minisindaco Francesco Laddaga che porterà i suoi saluti nel corso dell’ultima giornata.

Foto della scorsa edizione di "Vista da qui", dalla pagina Facebook @associazionedaSud