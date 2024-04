A Roma una settimana dedicata alle donne con visite di prevenzione orale 

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna che si celebra il 22 aprile, il Gemelli Dental Center del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, apre le porte a tutte le donne che desiderano prendersi cura del proprio sorriso.

Per una settimana, dal 18 al 24 aprile, sarà possibile prenotare una visita con un dentista esperto che valuterà lo stato di salute di denti, gengive e della bocca in generale, con lo scopo di prevenire e contrastare tempestivamente possibili malattie orali.

L’importanza della prevenzione nelle donne

Le visite di prevenzione orale sono molto importanti, soprattutto per le donne che, durante il corso della vita, sono soggette a cambiamenti ormonali di vario genere. Infatti l’aumento o l'abbassamento dei livelli di estrogeni, tipici della pubertà, gravidanza e menopausa, possono portare alla comparsa di gengivite e parodontite. Queste malattie, se non curate con l’aiuto del dentista, possono portare alla perdita dei denti e a complicazioni per le donne incinte o che ricercano una gravidanza.

La parodontite si può riconoscere con sintomi chiari, come Spiega il Dott. Raffaele Bollero, Direttore Sanitario del Gemelli Dental Center: “Nelle fasi iniziali la parodontite può causare sintomi come gengive dolenti, arrossate e gonfie e sanguinanti, anche sottoposte a stimoli minimi, come ad esempio lo spazzolamento dei denti. Questi sintomi non devono essere sottovalutati, ma prontamente valutati da un odontoiatra che, in base all’età della donna e alla sua storia clinica, saprà indicare il piano di cura più adeguato”.

Come funziona la settimana di visite di prevenzione?

Il dentista informa le pazienti sui possibili rischi per la salute orale causati dai cambiamenti ormonali femminili e i sintomi a cui prestare attenzione.

Successivamente il dentista esaminerà lo stato di salute generale della bocca, valutando l’assenza di possibili patologie orali e l’integrità di eventuali otturazioni, apparecchi ortodontici o impianti dentali.

Verrà consegnato un piano di cura studiato sulle esigenze di ciascuna paziente.

Perché scegliere il Gemelli Dental Center?

Al Gemelli Dental Center, come spiega il Dott. Bollero “possono essere trattati anche pazienti con patologie e svolti interventi complessi con un alto grado di professionalità”. Questo è possibile grazie alla collaborazione multidisciplinare con gli altri reparti dell’ospedale per svolgere in sicurezza tutti i trattamenti necessari alla cura del sorriso e al benessere del paziente.

È possibile effettuare la prenotazione al Gemelli Dental Center situato all’interno del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma e guidato dal Direttore Sanitario Dott. Raffaele Bollero, al numero 0630156700? da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 19:30 o il sabato, dalle 08:30 alle 12:30 o inviando una mail a dentalcenter@policlinicogemelli.it.

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici: Dott. Raffaele Bollero. Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Verbania, n. 168. Polizza assicurativa Reale Mutua n.2019/10/3161112