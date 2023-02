Visite guidate gratuite al Centro Visitatori del Tempio di Roma

Il Centro Visitatori del Tempio di Roma della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni offre un’esperienza multimediale completa di splendide opere d’arte che si trovano al suo interno con riferimento alla vita del Cristo.



Ai visitatori, viene mostrata una imponente statua del Cristo risorto circondato dai 12 apostoli che sono riproduzioni esatte, mediante tecnica laser, in marmo di Carrara, dello scultore Danese Bertel Thorvaldsen, al principio del 1800, i cui originali si trovano nella Chiesa di Nostra Signora in Danimarca. Repliche simili della statua di Cristo si trovano in molti altri Centri Visitatori sparsi per il mondo.



E' presente, altresì, un murale di vetro lavorato a mano e composto da cinque pannelli che raffigura scene tratte dalla vita del Salvatore Gesù Cristo. L’artista, Tom Holdman, e la sua squadra, composta da venticinque assistenti, hanno tagliato meticolosamente a mano gli oltre 6.000 pezzi di vetro per offrire ai visitatori un’esperienza visiva e spirituale unica nel suo genere. Il murale contiene più di 120 riferimenti ai tempi in cui Gesù Cristo era sulla terra, inclusi simbolismi tratti da ciascuna delle Sue parabole contenute nel Nuovo Testamento.



Le visite guidate sono permanenti in lingua italiana, inglese, spagnolo, portoghese e altre lingue su richiesta.



Per informazioni: 06 94805138