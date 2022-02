Visite guidate d'autore all'Auditorium Garage per la mostra di Adrian Tranquilli

In occasione della mostra?"An Unguarded Moment"?di Adrian Tranquilli,?fino al 6 marzo 2022 presso l’Auditorium Garage, la Fondazione?Musica per Roma?propone un interessante programma di visite in mostra, guidate da ospiti del mondo della cultura insieme con l'artista.?

Con diversi punti di vista,?Leo Ortolani ed Enrico Fornaroli, Ernesto Assante e Gino Castaldo,?Sergio Brancato e Alberto Abruzzese, in compagnia dell'artista, accompagneranno i visitatori tra le sale della mostra, in una sorta di viaggio con l'autore per approfondire sotto diversi aspetti il percorso artistico, i riferimenti, le immagini e le ispirazioni dell'autore delle opere esposte.?Un'occasione unica per avvicinarsi all'arte con lo sguardo di professori di storia dell'arte, esperti della comunicazione, fumettisti, autori e critici musicali, che potranno dare più ampio respiro ai temi che la mostra offre.?

?La visita si concluderà con un aperitivo nel foyer di ingresso della mostra.

Programma:

venerdì 11 febbraio 2022 ore 19.30 – Adrian Tranquilli con Leo Ortolani (fumettista) e Enrico Fornaroli (docente di “Pedagogia e didattica dell'Arte” presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, e coordinatore del corso di “Fumetto e illustrazione”);

venerdì 18 febbraio 2022 ore 19.30 – Adrian Tranquilli con Ernesto Assante (giornalista e critico musicale) e Gino Castaldo (?giornalista e critico musicale)

venerdì 25 febbraio 2022 ore 19.30 – Adrian Tranquilli con Sergio Brancato (sociologo, scrittore e sceneggiatore italiano. È docente di sociologia dei processi culturali della comunicazione presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II)?e Alberto Abruzzese (sociologo, scrittore e saggista, è?stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi e direttore dell'istituto di comunicazione presso l’università IULM di Milano)?

La visita guidata ha un costo di 25€, per un massimo di 30 persone per data.?I biglietti saranno in vendita online su ticketone (https://www.ticketone.it/artist/adrian-tranquilli/) e presso il botteghino dell’Auditorium, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 20. Per info e prenotazioni promozione promozione@musicaperroma.it.

LA MOSTRA

Adrian Tranquilli -?An Unguarded Moment

A?cura di Antonello Tolve

AuditoriumGarage |?Parco della Musica

4 dicembre 2021 – 6 marzo 2022

MATERIALI STAMPA E IMMAGINI >?https://bit.ly/3fy7rf1

?

"An Unguarded Moment"?(Un momento incustodito), la mostra antologica?di Adrian Tranquilli, sarà aperta al pubblico fino al 6 marzo 2022 presso l’Auditorium Garage?– il rinnovato spazio espositivo di oltre 1000 mq della Fondazione Musica per Roma dedicato all’arte contemporanea.?La mostra è ideata e organizzata da Musica Per Roma, con il patrocinio della Regione Lazio.

?

Con l’antologica?An Unguarded Moment,?Adrian Tranquilli?torna ad esporre nelle istituzioni pubbliche della Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per l’occasione oltre cinquanta opere attraverso un percorso inedito, fatto di installazioni ambientali di forte impatto visivo. Installazioni realizzate appositamente aprono e chiudono il percorso espositivo che include anche importanti tappe della produzione artistica di Tranquilli dalla fine degli anni ’90 fino a oggi. Inoltre, la mostra è stata ideata per mettere per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella produzione dell’artista romano. Attraverso video, installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori, Adrian Tranquilli mette in scena il suo particolarissimo universo visivo costruito attraverso riferimenti alle icone che popolano il nostro immaginario collettivo. Nel lavoro di Tranquilli si intersecano storia e attualità, figure reali e immaginarie, (super)eroi e i loro antagonisti creando un insieme che si snoda come un racconto a puntate.

?

A metà febbraio uscirà la?monografia?Adrian Tranquilli?edita da Maretti Editore con i contributi di Sergio Brancato, Raffaella Frascarelli, Antonello Tolve ed Eugenio Viola.