La visita serale alla Villa dei Volusii Saturnini organizzato dal Touring Club Italiano

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno per i 130 anni del Touring Club Italiano a Roma si terrà l’evento Aperti per Voi Sotto le Stelle. Per l’occasione saranno aperte chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche, spazi normalmente non accessibili in modo da riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi.

L’iniziativa infatti mira secondo la mission del TCI nel diffondere la consapevolezza che i patrimoni dell’Italia siano un bene condiviso e che, quindi, sia compito di tutti prendersene cura.

Rientra nel programma la visita guidata in orario serale della Villa dei Volusii Saturnini. Qui nella campagna di Fiano Romano i volontari del Touring Club Italiano accompagneranno i visitatori nel complesso che conserva il fascino residenziale extraurbano ricco di storia come testimoniato da affreschi, mosaici e sculture. Appartenuta inizialmente alla famiglia degli Enazi del ramo Capenate e proscritta ad Augusto, in seguito divenne di proprietà di un amico di Augusto, Quinto Volusio, poi lasciata al figlio, Lucio Volusio Saturnino. Rimase di proprietà della potente famiglia senatoria sino al II secolo d. C. quando, probabilmente per mancanza di eredi, entrò a far parte del demanio imperiale. La villa fu in uso sino al III – IV secolo d. C. e frequentata sino al V, quando qui si impiantò un piccolo cimitero. Il sito continuò a sussistere in epoche successive ma con funzioni diverse: edificio religioso, fortezza e casale rustico.

La villa è accessibile direttamente dall'area di servizio autostradale “Feronia Ovest”, lungo la carreggiata sud dell'A1 (Diramazione Roma Nord - Gra). Per poter partecipare alla visita bisognerà prenotarsi con donazione libera al TCI sul sito www.touringclub.it/sottolestelle.

All'organizzazione dell'evento ha collaborato Autostrade per l’Italia SpA che ha inserito la Villa dei Volusii Saturnini all'interno di"Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie”.