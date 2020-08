Il quartiere Flaminio, tra la Piccola Londra e il Maxxi: un secolo di sperimentazioni edilizie

La visita ripercorrerà dunque la storia dello sviluppo del quartiere, andando dapprima alla scoperta delle diverse soluzioni di edilizia abitativa e sociale qui sperimentate durante i primi trent’anni del Novecento, per poi terminare con gli edifici più contemporanei, punto di arrivo di quel più vasto ampliamento che voleva far diventare il quartiere un polo artistico, culturale e sportivo. Si partirà dalla cosiddetta “Piccola Londra” o “il Vialetto”, una piccola porzione di strada con alcuni villini in tipico stile londinese, fino a piazza Perin del Vaga dove si potrà ammirare il grande complesso di case popolari ICP Flaminio II costruito tra il 1925 e il 1927, tipico esempio del barocchetto romano. La visita proseguirà verso il ponte della Musica, pensato già tra gli anni 20 e 30 ma realizzato solo ottant’anni più tardi. Da qui il percorso proseguirà verso il Maxxi per concludersi al villaggio olimpico.

