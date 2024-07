Visita notturna alla Casa dei Cavalieri di Rodi

Avete mai notato quell’elegante loggiato che si affaccia sui Fori Imperiali? Il luogo che ha accolto parte delle rocambolesche avventure del Marchese del Grillo, nel famoso film di Monicelli, è in realtà la sede dell’ordine cavalleresco più famoso al mondo, secondo forse solo ai Templari, meglio conosciuto come “Cavalieri di Rodi” o “Cavalieri di Malta”.

Vi proponiamo un ingresso speciale al sito con la nostra guida e una suggestiva panoramica serale sulle vestigia di Roma antica. Ordine eroico e leggendario, spesso connesso al mistero del sacro Graal, scelse Roma come sede ufficiale alla conquista dell’isola di Malta da parte di Napoleone. Grazie alla committenza del cardinal nepote di Paolo II, Marco Barbo, il nuovo complesso acquisì nel 1466 le sue forme eleganti e monumentali dando seguito, e inglobando fisicamente, le testimonianze edilizie e le evidenze archeologiche già presenti nell’area. Sebbene l’occhio soffra oggi un vuoto estetico provocato dalle demolizioni degli anni 1924-32 che aprirono la nuova “via dell’Impero” (oggi via dei Fori Imperiali), il luogo non ha subito privazioni nel suo fascino, venendo eletto più volte a soggetto di acquerelli e incisioni nonché a set cinematografico.

Esperide è lieta di accompagnarvi in questo viaggio artistico e storico offrendovi la possibilità di visitare all’interno la Casa dei Cavalieri di Rodi in via del tutto eccezionale.



ESPERIDE RICORDA:

• Quando: sabato 20 luglio, ore 21:00

• Appuntamento: piazza del Grillo, almeno un quarto d’ora prima dell’inizio della visita

• Contributo: 20€ intero, 16€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap), gratuito under 12. Il contributo è comprensivo del biglietto di ingresso al sito (10€), la visita guidata e il noleggio degli auricolari, obbligatorio per gruppi numerosi

• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso di almeno due ore prima l’orario di inizio della stessa.