Visita alla Necropoli di Monterozzi a Tarquinia

La Necropoli etrusca di Monterozzi rappresenta il più cospicuo nucleo pittorico mai giunto di arte etrusca e al tempo stesso il più ampio documento di tutta la pittura antica prima dell'età imperiale romana.

Le camere funerarie, modellate sugli interni delle abitazioni, presentano le pareti decorate a fresco su un leggero strato di intonaco, con scene di carattere magico-religioso raffiguranti banchetti funebri, danzatori, suonatori di aulós, giocolieri, paesaggi, in cui è impresso un movimento animato e armonioso, ritratto con colori intensi e vivaci.

In questo percorso si visiteranno i tumuli più famosi della Necropoli dei Monterozzi (Tomba della Caccia e della Pesca, delle Leonesse, dei Giocolieri, dei Leopardi, dei Baccanti, dei Demoni Azzurri, della Pulcella)



