Visita guidata serale "Sulle tracce di Iside"

La zona del centro storico compresa tra Piazza Venezia e Largo Argentina è nota per i suoi monumenti più famosi, ma non tutti sanno che nel gomitolo di strade che avvolge il Pantheon si nascondono le tracce di un edificio non più visibile, eppure importantissimo nella vita degli antichi romani: l'Iseo Campense, grandioso santuario dedicato alla divinità egizia Iside, realizzato dall'imperatore Caligola nel 40 d.C. e ulteriormente abbellito da Domiziano con stupende decorazioni in marmo e granito.

Oggi è possibile ricostruirne l'aspetto attraverso reperti evidenti come l' Obelisco della Minerva e l'elegante Obelisco della Rotonda, ma anche grazie ad altre testimonianze in pietra, come il leggendario “Pié di Marmo” e la “Madama Lucrezia” che, a un occhio meno attento, passano inosservate perché “mimetizzate” con gli edifici di epoca moderna.

La storia nascosta di questi luoghi e il grande successo che il culto di Iside ebbe tra gli abitanti della città, ci mostra un'immagine della Roma imperiale aperta alle religioni orientali ed estremamente cosmopolita.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica. Nel rispetto e a tutela della salute dei partecipanti, le visite guidate si svolgeranno con i parametri di sicurezza anti-Covid individuati dalla normativa vigente.



Appuntamento: ore 20.30 alla base della scalinata del Campidoglio

Costo della visita: 10 € (include il noleggio auricolari sanificati)





CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com

