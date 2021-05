Visita guidata agli scavi di Villa Adriana a Tivoli

Il sogno dell'Imperatore Adriano si trova a circa 28 km da Roma ed è una delle residenze più fastose ed esuberanti mai realizzate durante l'impero romano. In questo luogo Adriano volle ricreare i luoghi a lui cari visitati durante la sua vita, come l'Egitto e la Grecia, dove non mancarono secondo il tipico stile romano grandi complessi termali.

Dal 1999 il sito archeologico è stato dichiarato Patrimonio dell'UNESCO. La Villa si estendeva su un’area di almeno centoventi ettari, comprendente strutture residenziali, terme, ninfei, padiglioni e giardini. I vari edifici erano collegati fra loro, oltre che da percorsi di superficie, anche da una rete viaria sotterranea carrabile e pedonale, funzionale ai servizi.

Straordinaria era la ricchezza della decorazione architettonica e scultorea della villa che è stata oggetto di frenetiche e sistematiche ricerche a partire dal Rinascimento. Quasi tutti i principali musei e collezioni di Roma e del resto d’Italia, nonché d’Europa, annoverano tra le loro opere esemplari provenienti da Villa Adriana.



Appuntamento ore 11.00 ingresso degli Scavi di Villa Adriana in in Largo Marguerite Yourcenar, 1 Villa Adriana Tivoli (RM): Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Pecile, Canopo e Serapeo, Grandi Terme, Palazzo Imperiale con Peschiera e Sala Pilastri Dorici, Biblioteche e Ninfeo Marittimo)



Ingresso Villa Adriana € 10.00 intero, € 2.00 ridotto (18-25 anni), € 0.00 gratuito (bambini, e categorie da verificare sul sito)



Costo visita guidata € 13.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza).



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.

