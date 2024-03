Visita guidata al Monastero dei Ss Quattro Coronati

12 euro per i Soci - 17 per i nuovi

Prezzo 12 euro per i Soci - 17 per i nuovi

Lontani dal caos cittadino, ci si immerge nella quiete e nella tranquillità di questo luogo così spirituale. Molti sono i tesori che custodisce Roma e che spesso passano inosservati: il Monastero dei Santi Quattro Coronati, è uno dei monumenti più ricchi di storia, arte e spiritualità della nostra città e rappresenta una delle più intense visioni del Medioevo a Roma.

Il complesso, con il suo aspetto imponente, appare simile ad una fortezza circondata da possenti mura che nel corso dei secoli sembrano non essere cambiate, tanto che oltrepassare l’arcata d’ingresso ed entrare all’interno di questo monastero è davvero un’esperienza magnifica.

Si visiterà la chiesa, che presenta una insolita divisione spaziale con il suo magnifico pavimento cosmatesco e l’Oratorio di San Silvestro, con il suo splendido ciclo di affreschi del XIII sec.

Appuntamento: alle 15:15 davanti al Monastero in via dei Ss. Quattro n. 20, la visita inizierà alle 15:30

N.B. 2 euro per entrare nel chiostro ed offerta libera per l’Oratorio di San Silvestro.

Durata della visita: 1h e 30' circa