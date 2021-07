La Porta Tiburtina e la Mura Aureliane, visita guidata

Realizzate tra il 270-275 d.C. dall'imperatore Aureliano per fronteggiare la minaccia barbarica, le Mura Aureliane spiccano per la loro imponenza e tuttora abbracciano Roma in un percorso di ben 19 Km, largamente conservato in più punti.

Il tratto a ridosso della Porta Tiburtina e del quartiere San Lorenzo è uno dei più interessanti: qui sono ancora visibili le strutture murarie di una lunga stratificazione storica che parte dal I a.C. e arriva fino all'epoca moderna. Dall' Arco di Augusto, punto di incontro tra la Via Tiburtina antica e l'Acqua Marcia-Tepula-Iulia, alle strutture difensive di Aureliano e Onorio, fino agli interventi promossi dalla famiglia Farnese nel XVI secolo.

I lavori di restauro ultimati da poche settimane, ci consentiranno di entrare nel tratto di camminamento a nord della Porta Tiburtina, eccezionalmente aperto al pubblico per la prima volta, permettendo di scoprire da una prospettiva insolita la seconda cinta muraria di Roma, oggi parte integrante del panorama della città.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Nel rispetto e a tutela della salute dei partecipanti, le visite guidate si svolgeranno con i parametri di sicurezza anti-Covid individuati dalla normativa vigente.



Appuntamento: ore 9.30 presso l'Arco di Augusto in Viale di Porta Tiburtina (angolo Via Tiburtina Antica)

Costo della visita: 10 € (include il noleggio auricolari sanificati)

Il biglietto di ingresso è Gratuito



ATTENZIONE: POSTI LIMITATI a 10!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com

