Visita guidata "Gli archi di Roma"

Gli Archi di Roma

Visita guidata fotografica alla scoperta degli Archi di Trionfo, Archi Commemorativi ed Archi di Passaggio costruiti dagli antichi romani, alcuni noti, altri misteriosi, scomparsi o dimenticati.

DESCRIZIONE

Una passeggiata con la macchinetta fotografica o con lo smartphone per catturare lo scorcio più bello, mentre si scoprono i segreti e le bellezze della nostra città. Durante questa passeggiata si andrà alla scoperta degli archi di Roma, dai più noti come quelli di Costantino, Tito e Settimio Severo, a quello degli Argentari e di Giano al Foro Boario, ma anche archi di passaggio meno noti come l'arco Carmentalis, Porta Sacra per l'accesso al Campidoglio, o quelli scomparsi come l'Arco di Lentulo e Crispino al Foro Boario, l'arco Partico e l'arco di Augusto al Foro Romano, l'arco di Druso e Germanico al Foro di Augusto e il misterioso arco di Noè al Foro di Nerva.



INFO

-La visita sarà condotta da: Cristiana Berto, storica dell'arte, esperta di urbanistica antica, moderna e contemporanea.

-Durata: circa 2 ore.

-QUANDO: venerdì 28 agosto 2020, h 18.30

- Accoglienza e registrazioni da 30' prima: in Via del Velabro 19 (davanti all'ingresso della chiesa di San Giorgio al Velabro).

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE.



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci

Ragazzi (14-17 anni) €6 nuovi iscritti; €5 soci

Bambini (6-13 anni) €3 nuovi iscritti; €2 soci

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.



SCONTI

2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite organizzate dalla nostra Associazione durante la stessa settimana (la settimana va da lunedì a domenica).



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a rome4ucristianaberto@gmail.com oppure o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3315632913

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*** La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.

Foto di David Mark da Pixabay

Gallery