E.P. Art Fest, tour tra i murales di Centocelle

Domenica 7 novembre è in programma un’esplorazione urbana per conoscere l’arte urbana di Centocelle e i nuovi murales curati da Diavù.

Le esplorazioni urbane prevedono un itinerario concordato con la comunità di cura per la scoperta del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del territorio. Le visite sono gratuite e condotte da cittadini del quartiere accompagnati da esperti della materia.

Ogni visita prevede al massimo 2 turni e per ogni turno sono previsti un massimo di 30 partecipanti.

Si parte dalla Stazione metro C Centocelle alle ore 11:00.

L’itinerario prevede: Murale Etnik (via Togliatti), Murale Carloni (P.zza delle Primule), Piazza Teofrasto, Forte Prenestino, Via Bresadola, Murale Croma (via Prenestina/via Tor De’ Schiavi)

Prenotazioni via mail: ecomuseocasilino@gmail.com