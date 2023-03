Caravaggio e i suoi amici: visita guidata per bambini e famiglie alla Galleria Doria Pamphilj

Una visita guidata per bambini che incanterà anche gli adulti. C’è a Roma un grande e antico palazzo che contiene una collezione di dipinti: è la Galleria Doria Pamphilj, nata come casa per la collezione fin dal 1651. La volle papa Innocenzo X e la destinò al nipote Camillo e alla moglie, Olimpia Aldobrandini, la quale a sua volta portò in dote molti altri dipinti da aggiungere a quelli già in possesso della famiglia.

La qualità, quantità e preziosità dei dipinti fa concorrenza alla Galleria Borghese, in un edificio dove – a differenza di altri musei – ancora vive la famiglia.

Tra i tantissimi dipinti, il Riposo dalla fuga in Egitto di Caravaggio è un capolavoro di poesia e di dolcezza: l’angelo suona il violino per Maria e Giuseppe stanchi dal viaggio un brano musicale e, cosa incredibile, è una musica vera e conosciuta. Si tratta del Cantico dei Cantici nella versione messa in note e versi da un compositore fiammingo dell’inizio del Cinquecento.



“Quanto sei bella e quanto vaga, o mia carissima prediletta!”. Nello stesso museo lungo via del Corso, ancora di Caravaggio si trovano la Maddalena penitente e il San Giovanni Battista, altri due straordinari capolavori, senza contare i Tiziano, Velasquez, Annibale Carracci, Carlo Saraceni, Domenichino, Guercino. Una infinità di storie, di invenzioni, di racconti che incanteranno i bambini e anche gli adulti.



Cosa c’è di più bello per una famiglia che visitare un museo insieme? E' nato così "Arte in giro, visite guidate a misura di bambino" in collaborazione tra ArtSharing Roma e Lab74: le due associazioni sono vicine di casa e si trovano rispettivamente a Via Giulio Tarra al civico 64 (galleria d’arte, corsi d'arte per adulti e visite guidate) e al civico 74 in un luogo riservato ai bambini pensato da Carolina Calabresi per dipingere, cantare, imparare l’inglese e tanto altro.



